Ostrów. Mikołaj Kostka znów w Urzędzie Miejskim. Co z wyrokiem?

Mikołaj Kostka był wiceprezydentem Ostrowa do 7 listopada ubiegłego roku. Tego dnia w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi zapadł prawomocny wyrok dotyczący m.in. przekroczenia przez Kostkę uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Chodzi o czas, kiedy był wiceburmistrzem Jarocina, czyli lata 2012-2014.

Wcześniej jego winę uznał Sąd Okręgowy w Kaliszu.

Sam Mikołaj Kostka do winy się nie przyznaje, a wyroki nazywa politycznymi.

Już 7 listopada 2025 roku zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego i tego do dziś się trzyma. Choć procedury jeszcze tak naprawdę nie ruszyły.

Wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego możliwe jest dopiero w momencie otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku z Sądu Apelacyjnego. Do dnia dzisiejszego mimo upływu już 4 miesięcy sąd nie sporządził i nie dostarczył pisemnego uzasadnienia uniemożliwiając mi w ten sposób podjęcie ewentualnych dalszych czynności odwoławczych. Paradoksalnie może się okazać, że szybciej upłynie mi 2 letni zakaz pełnienia eksponowanych funkcji publicznych (pozostało już niespełna 20 miesięcy) niż zapadnie ewentualne rozstrzygnięcie obalające wyrok sądu niższej instancji.

Powiedział nam Mikołaj Kostka.

Jego powrót do Urzędu Miejskiego budzi ogromne emocje. Prezydent Beata Klimek w wydanym oświadczeniu...uspokaja.

Szanowni Państwo W związku z powołaniem pana Mikołaja Kostki na funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwoju pragnę przedstawić moje stanowisko w tej sprawie. Decyzję tę podjęłam świadomie, kierując się przede wszystkim dobrem i przyszłością Ostrowa Wielkopolskiego. W mojej ocenie Mikołaj Kostka jest osobą o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dużym doświadczeniu w obszarze rozwoju i zarządzania projektami samorządowymi. Szanując rozstrzygnięcia sądów oraz obowiązujące przepisy prawa, jednocześnie podkreślam, że każdy obywatel ma prawo do korzystania z dostępnych środków prawnych i dochodzenia swoich racji w przewidzianych prawem instytucjach. Z mojej wiedzy wynika, że pan Mikołaj Kostka zamierza z tej możliwości skorzystać. Dla mnie, jako Prezydenta Miasta, kluczowe są kompetencje, doświadczenie oraz wiedza, którą dana osoba może wykorzystać na rzecz rozwoju naszego miasta i realizacji ważnych dla Mieszkańców projektów. Chcę również wyraźnie zaznaczyć, że funkcja Pełnomocnika ma charakter społeczny i nie jest związana z pobieraniem wynagrodzenia z budżetu miasta.

Czytamy w komunikacie.

Spokojna nie jest opozycja. Nazywa tę decyzję SKANDALEM.

Szanowni mieszkańcy, 🚩 Dla mnie to skandal i gra na nosie nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, ciężko płacących podatki i daniny na rzecz samorządu i spółek komunalnych‼️‼️ 🚩 Po pierwsze - czy to stanowisko jest naprawdę potrzebne? Po drugie - czy w 160-tysięcznym powiecie, blisko 66-tysięcznym mieście nie ma osoby, która nie byłaby skazana prawomocnym wyrokiem, a mogłaby piastować takie stanowisko? Wyrok co prawda, mimo zapowiedzi, nie został jednak przez zainteresowanego upubliczniony, ale wyrok zapadł i jest prawomocny‼️ Na inne, także te mniej reprezentacyjne, stanowiska w urzędzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności ... 🚩 Czy w Urzędzie Miejskim, przy dwóch zastępcach prezydenta, kilkunastu dyrektorach, kilkunastu kierownikach, prezesach spółek komunalnych - pełnomocnik do spraw rozwoju jest naprawdę potrzebny? Rozumiem, że Panu Kostce brakuje brylowania w mediach, zdjęć w miejskiej gazetce, jednak dura lex - twarde prawo, ale jednak prawo‼️‼️Wyrok - jak podawały to media - obejmował także zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem państwowym i samorządowym, a także zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego przez 2 lata. Czy urząd miejski jest firmą prywatną i jego majątek także? Coś jako mieszkańcy przeoczyliśmy? 🚩 Kto będzie kolejnym pełnomocnikiem - aresztowany obecnie prezes spółki komunalnej MZGM?

Napisała w swoich mediach społecznościowych Sylwia Nowicka, przewodnicząca Klubu KO w Radzie Miejskiej Ostrowa.

Mikołaj Kostka pełni funkcję pełnomocnika prezydent Beaty Klimek od 3 marca.