Ostrów. Świetny sezon halowy zawodników ostrowskiej lekkoatletycznej STALI

Parafrazując klasyka...TAKICH SPORTOWCÓW NAM TRZEBA!

Znakomity sezon halowy lekkoatletów ​Klubu LA STAL w Ostrowie. Ostatni weekend przyniósł sześć medali Mistrzostw Polski w Toruniu, a cały sezon zamknięty jest dziewięcioma krążkami.

Znakomicie spisali się m.in. Inga Kanicka i Dawid Grząka. I choć plany medalowe na Toruń były to jednak każdy krążek był zaskoczeniem - mówi nam trener MICHAŁ WALCZAK.

Ogromne zaskoczenie, nie ukrywam, ale nawet nie kwestia tych medali, ale konkretnie tych wyników, które zawodnicy uzyskali. Gdzieś tam oczywiście można mówić o niedosytach, bo gdzieś tam przegraliśmy próbami, gdzieś tam przegraliśmy jedną setną, ale powiem szczerze, jestem super zadowolony i tak naprawdę spełniony po tych zawodach. Wypadliśmy naprawdę znakomicie, jeśli chodzi o rekordy życiowe, ale to takie zdecydowane u osób, które trenują już bardzo długo. Wygrały głowy tych młodych zawodników, oczywiście sportowe przygotowanie też. Ale no mentality naprawdę było niesamowite, bo na tych mistrzostwach, no ta głowa tak naprawdę decyduje. Na samym końcu oni zostają sami ze sobą, muszą wejść w te bloki, wytrzymać tą presję i właśnie to było niesamowite, że każdy robił coś ponad. Pomimo tego, że znam tych zawodników już 10 lat i były lepsze lub gorsze momenty, to udało nam się tak zmontować te mistrzostwa, że każdy dał totalnego maksa.

Złoty medal w biegu na 60 metrów wywalczył Dawid Grząka - to w kategorii U23 - w kategorii seniorskiej otarł się o brąz.

Mega jestem zadowolony z tego złotego medalu. To tak naprawdę to był priorytet, ta kategoria U23 ostatni raz i głównym celem było właśnie zdobycie tego złotego medalu.Wiadomo, brązowy medal był tym, powiedzmy, drugim celem. Nie udało się go osiągnąć, ale dałem z siebie maksymalnie ile mogłem. Czas był rewelacyjny, po prostu jeszcze nie teraz, jeszcze nie na tych mistrzostwach, ale będziemy pracować, żeby na następnych już był ten co najmniej brązowy. Dałem z siebie z to wszystko i po prostu nie dało się nic więcej zrobić. Nie miałem wpływu na innych rywali, którzy byli jeszcze szybsi, więc po prostu cieszę się i z czwartego, i z pierwszego miejsca U23. Najwyższa forma była na te Mistrzostwach Polski, wszystko tak jak zaplanowaliśmy było, więc wszystko wskazywało i na treningach, i na wszystko, że będzie ta rekord życiowy i były.

Świetny występ w Toruniu zaliczyła także Inga Kanicka, która zdobyła dwa srebra w kategorii U23 - na swoim królewskim dystansie 200 metrów i - po raz pierwszy - na 400. Nie udało się wywalczyć medali w kategorii seniorskiej, ale te zdobyte cieszą bardzo. Szczególnie jest chodzi o ten drugi dystans, który może stać się teraz dla zawodniczki tym ważniejszym.

My tak naprawdę dość spontanicznie podjęliśmy decyzję o tym, żeby wystartować na 400 metrów na Mistrzostwach Polski. No ale stwierdziliśmy, że nie mamy nic do stracenia. Wcześniej 300 metrów wyszło bardzo fajnie na zawodach. Spróbowaliśmy właśnie swoich sił na 400 metrów. Stwierdziliśmy, że to może być właśnie dobry pomysł, żeby wystartować. No i jak się okazuje, opłaciło się. Ja muszę przyznać, że w tym sezonie właśnie wszystko przemawiało za tym, że to 400 metrów może być takim dystansem dla mnie. I faktycznie ja się czuję na nim bardzo dobrze i myślę, że jeśli dostosujemy pod to trening, to będzie jeszcze lepiej. Jeszcze nie chcę decydować w tym momencie - czy zostanę przy 200 metrach, czy skupię się na dystansie 400. Ale myślę, że będziemy najpierw starali się to godzić. Ale no...przyszłościowo będziemy przechodzić na 400 metrów. Zdecydowanie daje to szanse właśnie przyszłościowe i na dalszy rozwój, więc myślę, że taka zmiana wyjdzie zdecydowanie na plus. Bardzo się cieszę, że ta dobra forma wyszła tak naprawdę idealnie na Mistrzostwa Polski.

Medale ostrowskich lekkoatletów podczas Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu:

To złoto - Dawida Grząki w biegu na 60 metrów w kategorii U23 i dwa srebra Ingi Kanickiej - w biegu na 400 metrów w kategorii U23 i w tej samej kategorii w biegu na 200 metrów. W skoku w dal - seniorski brąz zdobyła jej siostra Lena Kanicka. Do tego dochodzi srebro seniorskie Dawida Borowskiego w biegu na 3 tysiące metrów i srebro w kategorii U23 Emilii Twardowskiej w skoku wzwyż.

GRATULUJMY!

I czekamy na kolejne tak znakomite wiadomości w sezonie letnim!