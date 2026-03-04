Ostrów. Przyszpitalna poradnia po remoncie

2026-03-04 10:27

Zakończył się remont w poradni przy szpitalu w Ostrowie. Za ponad milion złotych zostały wymienione podłogi i drzwi wewnętrzne, w gabinetach i na korytarzach pojawia się klimatyzacja. Jest też nowość : e-rejestracja.

szpital Ostrów

i

Autor: Szpital Ostrów/ Facebook

Poradnia specjalistyczna przy szpitalu w Ostrowie po remoncie. Wymieniono podłogi i drzwi, pomalowano ściany i założono klimatyzację.

Udało się już zakończyć wszystkie prace. Zgodnie zresztą z planem. Została wymieniona cała stolarka, przede wszystkim jednak w gabinetach i na korytarzu pojawiła się klimatyzacja. Wiemy, że i personel, i pacjenci narzekali - szczególnie latem - na duchotę. Teraz się do zmieni. 

Mówi Tomasz Gostomczyk, dyrektor szpitala, który dodaje, że zgodnie z zapowiedziami - w poradni została też wprowadzona e-rejestracja.

To duże usprawnienie pracy i większy komfort dla pacjentów. Nie tłoczą się przy okienku. Pobierają bilet i są wzywani do stanowiska rejestracyjnego. Oczywiście - potem swoje muszą odczekać jeśli jest kolejka do lekarza, ale tego nie jesteśmy w stanie zmienić.

Remont kosztował trochę ponad milion złotych.

Płacił szpital.

[QUIZ] Te słowa znają tylko prawdziwi warszawiacy. Sprawdź swoją wiedzę o gwarze stolicy
Pytanie 1 z 20
Co oznacza słowo "abcug"?
Przeczytaj także:
64 tysiące pobrań krwi i jej składników. RCKiK w Kaliszu podsumowało 2025 rok