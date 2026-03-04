Ostrów. Przyszpitalna poradnia po remoncie

Poradnia specjalistyczna przy szpitalu w Ostrowie po remoncie. Wymieniono podłogi i drzwi, pomalowano ściany i założono klimatyzację.
Udało się już zakończyć wszystkie prace. Zgodnie zresztą z planem. Została wymieniona cała stolarka, przede wszystkim jednak w gabinetach i na korytarzu pojawiła się klimatyzacja. Wiemy, że i personel, i pacjenci narzekali - szczególnie latem - na duchotę. Teraz się do zmieni.
Mówi Tomasz Gostomczyk, dyrektor szpitala, który dodaje, że zgodnie z zapowiedziami - w poradni została też wprowadzona e-rejestracja.
To duże usprawnienie pracy i większy komfort dla pacjentów. Nie tłoczą się przy okienku. Pobierają bilet i są wzywani do stanowiska rejestracyjnego. Oczywiście - potem swoje muszą odczekać jeśli jest kolejka do lekarza, ale tego nie jesteśmy w stanie zmienić.
Remont kosztował trochę ponad milion złotych.
Płacił szpital.