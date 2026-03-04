Anotnin. Idzie wiosna jak nic! Kwitnie wawrzynek wilczełyko

W Nadleśnictwie Antonin rozpoczął właśnie kwitnienie wawrzynek wilczełyko. Co ciekawe - kwitnie on przed rozwojem liści. Jest to roślina miododajna, a więc stanowi źródło nektaru dla pszczół i motyli.

Należy pamiętać, że jest silnie trująca dla ludzi i nawet kontakt z tą roślina może powodować podrażnienie skóry.