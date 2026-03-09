Ostrów. Prawie 11 tysięcy wyjazdów karetek pogotowia w 2025 roku

2026-03-09 7:39

Prawie 11 tysięcy razy wyjeżdżały do pacjentów karetki szpitala w Ostrowie w ubiegłym roku. To podobna skala do lat poprzednich. Tak samo jak - ta dotycząca wezwań, w których nie ma zagrożenia życia.

Autor: BŹ

Prawie 30 razy dziennie - średnio - w ubiegłym roku wyjeżdżały do pacjentów karetki pogotowia ratunkowego w Ostrowie. To prawie 11 tysięcy wizyt, z których nawet 70 procent nie musiałaby się odbyć - bo nie było zagrożenia życia. Bo wciąż dla wielu karetka to "przychodnia na kółkach". A to może oznaczać, że lekarz nie dojedzie tam, gdzie faktycznie jest walka o życie człowieka.

Są badania w Polsce robione przez poszczególne pogotowie ratunkowe, gdzie mowa jest o nawet 70% wyjazdów, które mogłyby zostać załatwione na etapie lekarza rodzinnego i nie powinny tam zostać zadysponowane zespoły ratownictwa medycznego. O ile lęk, płacz dziecka może rodzica zaniepokoić, o tyle myślę, że bardzo często jest to taka zwykła niezaradność ludzka. Ja rozumiem, że my wszyscy oczekujemy tego, że ktoś nam pomoże, ale zawsze każdy system bezpieczeństwa, a w tym wypadku tego naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, zaczyna się od nas i od naszej edukacji.

Ludzie czasami potrafią nawet nakłamać by karetka przyjechała, a na miejscu okazuje się, że sytuacja jest zupełnie inna. Takie działania powodują, że blokuje się zespół karetki, który bardziej potrzebny jest w innym miejscu.

Mówi ratownik medyczny Wojciech Kornaszewski.

Ostrowski szpital ma sześć karetek systemowych.

