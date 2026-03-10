Ostrów. Geriatria zgodnie z planem

2026-03-10 9:37

W maju budynek, potem doposażenie i przeprowadzka z siedziby przy 3 Maja. Trwa, zgodnie z planem, budowa nowej geriatrii przy szpitalu w Ostrowie. Nowoczesny parterowy budynek da więcej miejsca i komfortu pacjentom i lekarzom. Całość gotowa ma być w wakacje.

geriatria

i

Autor: BŹ

Prace idą zgodnie z planem.

W maju budynek nowej geriatrii w szpitalu w Ostrowie ma być gotowy, potem doposażenie i...

...w maju budynek powinien być gotowy, potem doposażenie i liczę, że pod koniec czerwca będzie można przeprowadzać oddział z 3 Maja tutaj, na Limanowskiego. Będzie to nowoczesny obiekt, dostosowany do wszelkich wymogów  i norm. I przede wszystkim większy i przyjazny pacjentom i personelowi.

Mówi szef szpitala Tomasz Gostomczyk.

Koszt to prawie 26 milionów złotych. 20 milionów to dotacja z KPO, resztę wykłada szpital.

Na nowy budynek czekają z niecierpliwością pacjenci obecnego oddziału, ciasnego, z jedną toaletą na 20 łóżek.

Ten nowy będzie miał 35 łóżek, 16 pokoi dwuosobowych​ i trzy jednoosobowe. W każdym węzeł sanitarny, do tego pełne zaplecze sanitarne i gabinety lekarskie, których teraz nie ma.

Polecany artykuł:

Sprzęt dla szkół średnich powiatu ostrowskiego
QUIZ. Test dla psiarzy. Rozpoznaj rasę po zdjęciu. Lecimy alfabetycznie!
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od litery "A". Pies na zdjęciu to:
Akita Inu