Ostrów. Geriatria zgodnie z planem

Prace idą zgodnie z planem.

W maju budynek nowej geriatrii w szpitalu w Ostrowie ma być gotowy, potem doposażenie i...

...w maju budynek powinien być gotowy, potem doposażenie i liczę, że pod koniec czerwca będzie można przeprowadzać oddział z 3 Maja tutaj, na Limanowskiego. Będzie to nowoczesny obiekt, dostosowany do wszelkich wymogów i norm. I przede wszystkim większy i przyjazny pacjentom i personelowi.

Mówi szef szpitala Tomasz Gostomczyk.

Koszt to prawie 26 milionów złotych. 20 milionów to dotacja z KPO, resztę wykłada szpital.

Na nowy budynek czekają z niecierpliwością pacjenci obecnego oddziału, ciasnego, z jedną toaletą na 20 łóżek.

Ten nowy będzie miał 35 łóżek, 16 pokoi dwuosobowych​ i trzy jednoosobowe. W każdym węzeł sanitarny, do tego pełne zaplecze sanitarne i gabinety lekarskie, których teraz nie ma.

Polecany artykuł: Sprzęt dla szkół średnich powiatu ostrowskiego