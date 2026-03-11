Ostrów. SP nr 2 do remontu! Zabytkowy budynek przejdzie termomodernizację

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie na start. Miasto rusza z grubym remontem zabytkowego budynku szkoły. Wykonawca jest. Pieniądze też. Koszt to ponad 3 miliony, z czego 70 procent daje Unia Europejska.

Remont ma być prowadzony być tak, by nie zakłócił codziennej pracy szkoły, choć momentami może być to trudne. Bo do wymiany są m.in. wszystkie okna.

Termomodernizacja, która czeka placówkę, to nie tylko metamorfoza wyglądu budynku, ale także duży krok w stronę ekologii i oszczędności energii. Dzięki inwestycji zmniejszymy emisję szkodliwych gazów o 40%, a efektywność energetyczna szkoły wzrośnie aż o 39%. To korzyść dla środowiska i dla portfela miasta – mówi Jakub Tomalkiewicz, z-ca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - To nie tylko remont – to prawdziwa proekologiczna inwestycja dla jednej z najstarszych szkół w Ostrowie Wielkopolskim.

Prace obejmują między innymi:

-wymianę okien i parapetów,

-naprawę tynków, podłóg, malowanie,

-odtworzenie instalacji odgromowej,

-ocieplenie stropu nad poddaszem,

-montaż energooszczędnego oświetlenia LED,

-instalację zbiornika na wodę deszczową,-wymianę zaworów termostatycznych i oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w Braille’u.

Co ważne, budynek SP 2 jest wpisany do rejestru zabytków, więc każdy etap prac będzie prowadzony pod okiem Miejskiego Konserwatora Zabytków.