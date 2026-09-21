Ostrów. Udany kiermasz dla zwierzaków!

Można mówić o sukcesie!
18 100 złotych udało się zebrać podczas Charytatywnego Kiermaszu Książek w Ostrowie. Sam kiermasz trwał sześć godzin (dwa dni po trzy godziny), a do wyboru było ponad 3 tysiące woluminów.
Efekt przeszedł nasze oczekiwania – w ciągu dwóch dni zebraliśmy aż 18 100 złotych! Cała ta kwota zostanie przeznaczona na pomoc potrzebującym zwierzętom. O tym, na co dokładnie wydaliśmy zebrane środki, będziemy informować na naszej stronie – chcemy pokazać, jak te 18 100 zł zamienia się w realną pomoc.
Ale już dziś wiemy, że DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM Z CAŁEGO SERCA! Bo te 18.100 to nie jest dla nas tylko liczba.To badania, leczenie, zabiegi, kastracje, pełne miski i pomoc dla kolejnych zwierząt, które będą nas potrzebowały.
Mówi Radiu Eska Iwona Trzcińska, Prezes Fundacji Zakręceni.
To był kolejny taki kiermasz w Ostrowie, kolejny który pokazał nie tylko miłość Ostrowian do zwierząt ale też do książek!