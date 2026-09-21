Ostrów. Udany kiermasz dla zwierzaków!

Efekt przeszedł nasze oczekiwania – w ciągu dwóch dni zebraliśmy aż 18 100 złotych! Cała ta kwota zostanie przeznaczona na pomoc potrzebującym zwierzętom. O tym, na co dokładnie wydaliśmy zebrane środki, będziemy informować na naszej stronie – chcemy pokazać, jak te 18 100 zł zamienia się w realną pomoc.

Ale już dziś wiemy, że DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM Z CAŁEGO SERCA! Bo te 18.100 to nie jest dla nas tylko liczba.To badania, leczenie, zabiegi, kastracje, pełne miski i pomoc dla kolejnych zwierząt, które będą nas potrzebowały.