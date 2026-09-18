Kępno. Zarzuty i areszt za ponad 100 tysięcy dawek "zombie"

Produkował dopalacze - grozi mu nawet 20 lat odsiadki. Mieszkający w Kępnie 36-letni Ukrainiec, zdaniem prokuratury - od lipca do 10 września tego roku wyprodukował nawet 100 tysięcy dawek narkotyku zwanego zombie. Miał sprzęt i substancje do produkcji.
W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kępnie funkcjonariusze Policji zatrzymali 36-letniego mężczyznę, obywatela Ukrainy, który usłyszał zarzuty posiadania przyrządów służących do produkcji narkotyków oraz wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci alfa-PVP.
Jak ustalono, tylko pomiędzy lipcem 2026, a 10 września 2026 r. mężczyzna wytworzył co najmniej 19,5 litra tej substancji w postaci roztworu, co jak wynika z uzyskanych opinii biegłych pozwalało na przygotowanie co najmniej 47.560-48.935 dawek skutkujących odurzeniem oraz skrystalizowanego alfa-PVP o wadze 1,2 kg co pozwalało na przygotowanie co najmniej 56.050 dawek odurzeniowych.
Łączna ilość wytworzonych i zabezpieczonych substancji psychotropowych wyniosła łącznie 104.985 dawek odurzeniowych.
Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Sprawa jest rozwojowa. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania i zarzuty.
Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.