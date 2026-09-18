Kępno. Zarzuty i areszt za ponad 100 tysięcy dawek "zombie"

2026-09-18 8:38

Zarzuty i 3 miesiące aresztu dla obywatela Ukrainy podejrzanego o produkcje ponad 100 tysięcy dawek narkotyków. Zatrzymany w Kępnie 36- latek miał sprzęt, na którym od lipca wytwarzał dopalacz tzw. zombie. Ukraińcowi grozi do 20 lat odsiadki.

Zabezpieczone narkotyki i kajdanki na stole
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Zabezpieczone narkotyki i kajdanki na stole

Produkował dopalacze - grozi mu nawet 20 lat odsiadki. Mieszkający w Kępnie 36-letni Ukrainiec, zdaniem prokuratury - od lipca do 10 września tego roku wyprodukował nawet 100 tysięcy dawek narkotyku zwanego zombie. Miał sprzęt i substancje do produkcji.

W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kępnie funkcjonariusze Policji  zatrzymali 36-letniego mężczyznę, obywatela Ukrainy, który usłyszał zarzuty posiadania przyrządów służących do produkcji narkotyków oraz wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci alfa-PVP. 

Jak ustalono, tylko pomiędzy lipcem 2026, a 10 września 2026 r. mężczyzna wytworzył co najmniej 19,5 litra tej substancji w postaci roztworu, co jak wynika z uzyskanych opinii biegłych pozwalało na przygotowanie co najmniej 47.560-48.935 dawek skutkujących odurzeniem oraz skrystalizowanego alfa-PVP o wadze 1,2 kg  co pozwalało na przygotowanie co najmniej 56.050 dawek odurzeniowych. 

Łączna ilość wytworzonych i zabezpieczonych substancji psychotropowych wyniosła łącznie 104.985 dawek odurzeniowych.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Sprawa jest rozwojowa. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania i zarzuty.

Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

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