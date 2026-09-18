Kępno. Zarzuty i areszt za ponad 100 tysięcy dawek "zombie"

W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kępnie funkcjonariusze Policji zatrzymali 36-letniego mężczyznę, obywatela Ukrainy, który usłyszał zarzuty posiadania przyrządów służących do produkcji narkotyków oraz wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci alfa-PVP.

Jak ustalono, tylko pomiędzy lipcem 2026, a 10 września 2026 r. mężczyzna wytworzył co najmniej 19,5 litra tej substancji w postaci roztworu, co jak wynika z uzyskanych opinii biegłych pozwalało na przygotowanie co najmniej 47.560-48.935 dawek skutkujących odurzeniem oraz skrystalizowanego alfa-PVP o wadze 1,2 kg co pozwalało na przygotowanie co najmniej 56.050 dawek odurzeniowych.

Łączna ilość wytworzonych i zabezpieczonych substancji psychotropowych wyniosła łącznie 104.985 dawek odurzeniowych.