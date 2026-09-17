Ostrów. 50 tysięcy na sterylizację kotów do wydania do końca roku

50 tysięcy złotych na sterylizację i kastrację kotów domowych i tych wolno żyjących ma Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt i musi te pieniądze wydać do końca roku. Stąd apel by się zgłaszać ze zwierzętami, a towarzystwo pokryje koszty zabiegu.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.

Stowarzyszenie rozpoczęło Wielką Akcję Sterylizacji Kotów na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i okolicznych gmin, przeznaczając na ten cel budżet w wysokości 50 000 zł. Sterylizacja i kastracja to jedne z najskuteczniejszych i najbardziej humanitarnych narzędzi w walce z bezdomnością zwierząt – ograniczają niekontrolowany wzrost populacji kotów wolno żyjących, a jednocześnie poprawiają zdrowie i komfort życia kotów domowych. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco do końca 2026 roku lub do wyczerpania budżetu.

Informuje stowarzyszenie.

By skorzystać należy zgłosić się przez ten FORMULARZ