Nowe Skalmierzyce. Kolejny święty do poznania! Przed nami VII Festiwal Świętych i Błogosławionych

W tym roku patronem będzie święty Stanisław Kostka. Dlaczego akurat on? Po pierwsze dlatego, że w tym roku jest trzysetna rocznica jego kanonizacji. A po drugie, do tej pory we wszystkich tych poprzednich edycjach festiwalu świętych i błogosławionych ci święci to byli dorośli. To byli też jakby patroni dorosłych, takich, którzy już tego życia zaznali. A święty Stanisław Kostka, nie tylko, że umarł młodo, ale jest patronem Polski właśnie dla dzieci i młodzieży.

Ideą tego festiwalu jest to, aby ukazać to, co pięknie mówi nam nauka Kościoła, że łaska Boża buduje na naturze. Pan Bóg, powołując do życia każdego człowieka, każdemu daje przynależne mu dary, charyzmaty, cechy charakteru, przygotowuje go do życia. Naszym zadaniem, zadaniem też rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci do dorosłego życia, jest to, abyśmy odkrywali te dary otrzymane od Pana Boga. Abyśmy je odkrywali, abyśmy potrafili na tych darach od Pana Boga budować swoje życie, budować swoją drogę do świętości.