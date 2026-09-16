Nowe Skalmierzyce. Kolejny święty do poznania! Przed nami VII Festiwal Świętych i Błogosławionych

Kolejny ŚWIĘTY do poznania.
Przed nami VII Festiwal Świętych i Błogosławionych ECCE HOMO w NOWYCH SKALMIERZYCACH. Tym razem bohaterem dwudniowych spotkań będzie święty Stanisław Kostka. W programie m.in. prelekcje, koncerty czy warsztaty rodzinne.
W tym roku patronem będzie święty Stanisław Kostka. Dlaczego akurat on? Po pierwsze dlatego, że w tym roku jest trzysetna rocznica jego kanonizacji. A po drugie, do tej pory we wszystkich tych poprzednich edycjach festiwalu świętych i błogosławionych ci święci to byli dorośli. To byli też jakby patroni dorosłych, takich, którzy już tego życia zaznali. A święty Stanisław Kostka, nie tylko, że umarł młodo, ale jest patronem Polski właśnie dla dzieci i młodzieży.
Ideą tego festiwalu jest to, aby ukazać to, co pięknie mówi nam nauka Kościoła, że łaska Boża buduje na naturze. Pan Bóg, powołując do życia każdego człowieka, każdemu daje przynależne mu dary, charyzmaty, cechy charakteru, przygotowuje go do życia. Naszym zadaniem, zadaniem też rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci do dorosłego życia, jest to, abyśmy odkrywali te dary otrzymane od Pana Boga. Abyśmy je odkrywali, abyśmy potrafili na tych darach od Pana Boga budować swoje życie, budować swoją drogę do świętości.
Mówi Ks. kanonik Zbigniew Króczyński.
Festiwal ten pokazuje świętych nie tylko jako tych, których dziś otaczamy kultem, ale jako prawdziwe osoby, które warto poznać i naśladować, takie z krwi i kości - dodaje organizatorka Maria Bednarczyk - Antczak.
Właśnie takiego Stanisława Kostkę, młodego, pełnego życia ucznia, nastolatka chcemy pokazać. Chcemy pokazać nie tego, który jak wielu osobom się wydaje urodził się święty i świętym umarł. Chcemy pokazać to, że ma swoje problemy jako młodzieniec, że walczy z nimi bardzo często z przeciwnościami losu, bo przecież wybór wbrew rodzicom to nie było dla niego łatwe. On wychowany w czasach renesansu, gdzie posłuszeństwo rodzicom było rzeczą najważniejszą, to rodzice często decydowali o tym, kim stają się ich dzieci, a on borykając się z tym dokonał jednak trudnego dla rodziców, ale też trudnego dla siebie wyboru.
Jak co roku ważnym elementem będą też relikwie.
Jestem bardzo wdzięczny Ojcom Jezuitom z Warszawy, którzy te relikwie przygotowali. Będziemy mieli też te relikwie, słowne takie, nasze takie śmieszne zdanie, ale będziemy mieli kostkę kostki. Będziemy mieli te relikwie pierwszej klasy. One będą uroczyście wprowadzone w czasie mszy świętej, właśnie w piątek na rozpoczęcie festiwalu, w czasie mszy świętej, które będzie przewodniczył ksiądz biskup Damian Bryl, ordynariusz naszej diecezji.
Dopowiada ksiądz kanonik Zbigniew Króczyński.
Dokładny program festiwalu poniżej, w załączonym plakacie.