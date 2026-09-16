Ostrów. Będzie się działo. Przed nami 34. Festiwal Wszystko Jest Poezją

W tym roku wszystko jest poezją. Przede wszystkim to termin od 1 do 4 października. A co w programie? W programie teatralnie, bo to monodram z Marią Seweryn, to też spotkanie z Kasią Lins, z Obywatelką KL, która śpiewa, tworzy, na bazie spuścizny po Grzegorzu Cichowskim. Przypomnę, że to laureatka czterech Fryderyków w tym roku.

Również też spotkanie z formacją Fisze Emade Tworzywo, która właśnie w tym roku na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury właśnie premierowo przedstawi swój najnowszy album, czyli takie najgorętsze kąski z muzycznych i teatralnych scen kulturalnych, ale to również spotkanie z ostrowskimi twórcami, bo w ramach piątego roku już twórczości literackiej, pracownia rozmowy w postaci najnowszej antologii i spotkanie w minirecitalu z Lechem Dyblikiem w Forum Synagoga. Czyli co roku udowadniamy, że poezją w Ostrowie może być dosłownie wszystko, a przede wszystkim to spotkanie mieszkańców i gości. Staramy się przede wszystkim tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie.