Udział w rajdzie za puszkę karmy dla bezdomniaka. Przed nami 3. Rajd PSInO–KOCInO [POSŁUCHAJ]

Rajd na orientację za puszkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Wysocku Wielkim. PSInO-KOCInO już 4 paździenika w Dębnicy.

Ten pomysł wypłynął od naszych dzieci. Nasze dzieci chciały strasznie pomóc bezdomnym zwierzętom. No i po prostu dzieci chciały pomóc, a my, jako organizatorzy rajdów, członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ostrzewie Wielkopolskim, postanowiliśmy, że im to umożliwimy i my zajęliśmy się organizacją, a dzieci nam po prostu w tym pomagają. To już trzeci rajd z tym wyjątkowym przesłanie. Pierwsze dwa rajdy pokazały ogromne serce. Zebraliśmy już około półtorej tony w dwóch edycjach. No i naprawdę jesteśmy... Zachwyceni. Zachwyceni, dokładnie. Brakuje mi słów czasami, bo to naprawdę jest wielka akcja.

Zapraszamy na PSInO–KOCInO - mówi Paweł Zdybel Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim

Mówi Radiu Eska Paweł Zdybel, wiceprezes PTTK w Ostrowie.

I dodaje, że to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu - dla całych rodzin.

Uczestnicy wyruszają na trasę z mapą i w kilkuosobowych drużynach odnajdują punkty kontrolne. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 136 osób w 30 drużynach, a wspólnie udało się zebrać aż 1115 kg karmy dla potrzebujących zwierząt ze schroniska w Wysocku Wielkim. W tym roku chcemy pobić ten wynik i zaangażować jeszcze większą liczbę mieszkańców regionu. To świetna okazja do spędzenia wolnego czasu. Kontaktu z przyrodą. I fajna zabawa bez telefonu i internetu.

Zapisy trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie https://ostrow-wlkp.pttk.pl/