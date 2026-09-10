Lewków. Kolejne murale z Lipskimi na przystankach

Najpierw były w Czekanowie dwa przystanki, dwa murale, potem w Lewkowie jeden przystanek i mural z Zofią Lipską, a teraz wyremontowane trzy przystanki w miejscowości Franklinów, miejscowości związanej z majętnością rodziny Lipskich. W sumie będą trzy murale, pojawi się znowu Wojciech Lipski, pojawi się Zofia Lipska i pojawi się trzeci, nowy mural, czyli portyk Pałacu Lipskich w Lewkowie, ze słynnym już napisem na tym trójkącie, czyli tym panteonie, "Sobie Swoim Przyjaciołom Potomności".

Murale są realizowane w ramach projektu, który złożyło nasze muzealne Stowarzyszenie TAFTA i to stowarzyszenie złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim i, co nas bardzo cieszy, uzyskaliśmy dofinansowanie. Dofinansowanie dotyczy lewkowskich przystanków i murali, czyli ciąg dalszy ozdabiania murali i wychodzenia z historią rodziny Lipskich poza mury muzeum. Bardzo nas to cieszy, ponieważ jest to droga numer 11, droga krajowa, bardzo uczęszczana, dlatego chcieliśmy, żeby na tym licu przystanku, który jest widoczny dla jadących od strony Ostrowa, pojawił się właśnie portyk, tak żeby jeszcze można było przypomnieć sobie o Lewkowie i jadąc w stronę Poznania do nas skręcić.