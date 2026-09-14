Ostrów. 3mk Arena nadal ze sponsorem tytularnym

Do końca lutego 2031 roku firma 3mk będzie sponsorem tytularnym hali sportowej Arena w Ostrowie. Spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe przedłużyła kontrakt o pięć lat. Szczegółów jednak nie zdradza. Wiemy jednak, że firma da jej nie mniej niż do tej pory. A pierwszy kontrakt opiewał na pół miliona złotych.
Współpraca z firmą 3mk Protection Sp. z o.o. jako sponsorem tytularnym Areny Ostrów jest kontynuowana.
Umowa została zawarta 3 marca 2023 r. i przewidywała możliwość jej przedłużenia przed upływem okresu obowiązywania. Zgodnie z jej postanowieniami przedłużenie umowy było możliwe w przypadku, gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Sponsora na kolejny okres nie byłoby niższe od wynagrodzenia przewidzianego za realizację dotychczasowej umowy. W przypadku niespełnienia tego warunku Spółka zobowiązana byłaby do przeprowadzenia konkursu.
W przypadku współpracy z 3mk warunek ten został spełniony, a strony zawarły aneks przedłużający okres obowiązywania umowy. Obecnie umowa obowiązuje do 28 lutego 2031 r. Oznacza to, że 3mk nadal jest sponsorem tytularnym obiektu, a nazwa 3mk Arena pozostaje aktualna. W związku z przedłużeniem obowiązującej umowy nie ma obecnie potrzeby przeprowadzania kolejnego konkursu na sponsora tytularnego.
Informuje Radio Eska Barbara Młynek – Walkowiak, kierownik ds. sprzedaży, marketingu i promocji OIS.
Kilka dni temu minęło 5 lat od otwarcia ostrowskiej Areny. W tym czasie odbyło się w niej ponad 350 wydarzeń, które zgromadziły ponad 726 tysięcy widzów.
Budowa kosztowała 33 miliony złotych. Od otwarcia - miasto każdego roku dokłada kilka milionów do jej funkcjonowania.