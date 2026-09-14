Ostrów. 3mk Arena nadal ze sponsorem tytularnym

Współpraca z firmą 3mk Protection Sp. z o.o. jako sponsorem tytularnym Areny Ostrów jest kontynuowana.

Umowa została zawarta 3 marca 2023 r. i przewidywała możliwość jej przedłużenia przed upływem okresu obowiązywania. Zgodnie z jej postanowieniami przedłużenie umowy było możliwe w przypadku, gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Sponsora na kolejny okres nie byłoby niższe od wynagrodzenia przewidzianego za realizację dotychczasowej umowy. W przypadku niespełnienia tego warunku Spółka zobowiązana byłaby do przeprowadzenia konkursu.

W przypadku współpracy z 3mk warunek ten został spełniony, a strony zawarły aneks przedłużający okres obowiązywania umowy. Obecnie umowa obowiązuje do 28 lutego 2031 r. Oznacza to, że 3mk nadal jest sponsorem tytularnym obiektu, a nazwa 3mk Arena pozostaje aktualna. W związku z przedłużeniem obowiązującej umowy nie ma obecnie potrzeby przeprowadzania kolejnego konkursu na sponsora tytularnego.