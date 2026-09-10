Ostrów. Były wiceprezydent trafi za kratki? Jest decyzja sądu w Łodzi

Mikołaj K. były wiceprezydent Ostrowa ma iść do więzienia. Jest decyzja Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie odwieszenia mu kary roku pozbawienia wolności.

W maju Sąd Okręgowy w Kaliszu odwiesił mu wykonanie kary. Ale skazany od tej decyzji się odwołał do Sądu w Łodzi, który dziś utrzymał w mocy orzeczenie Sądu w Kaliszu.

Przewodniczący II Wydziału Karnego SA poinformował, że w dniu 10 września 2026 r. wydano postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie.

Informuje Radio Eska łódzki sąd.

Mikołaj K. 7 listopada 2025 rok usłyszał prawomocny wyrok za przekroczenie uprawnień z czasów, kiedy pracował w samorządzie w Jarocinie.

Był to rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, do tego miał zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem publicznym i w spółkach prawa handlowego.

A tymczasem w 2026 roku, przez miesiąc, był społecznym pełnomocnikiem prezydent Ostrowa ds. gospodarczych, założył też firmę doradczą, która współpracowała z komunalnymi spółkami w Ostrowie.