Drezyna uderzyła w samochód. Wspólne ćwiczenia służb na przejeździe w Ostrowie [ZDJĘCIA]

Na przejeździe kolejowym przy ulicy Składowej w Ostrowie pojawiły się dziś wozy strażackie, karetki, radiowozy, a nawet śmigłowiec LPR. Powód? Zderzenie samochodu osobowego z drezyną. Pomocy potrzebowało pięć osób. Wszystko wyglądało bardzo groźnie, ale na szczęście ... były to tylko ćwiczenia.

Policjanci zabezpieczyli przejazd. Strażacy musieli dostać się do osób znajdujących się w rozbitym aucie, a ratownicy medyczni ocenić ich stan i przygotować do transportu. Każda ze służb miała swoje zadania - dokładnie tak jak podczas prawdziwej akcji. Liczyły się szybkie decyzje i dobra współpraca.

Te ćwiczenia mają na celu sprawdzenie współpracy między policją, strażą pożarną, ratownictwem medycznym i PKP. Chodzi o to, żebyśmy podczas prawdziwego zdarzenia wiedzieli, co robić, jak przekazywać informacje i jak ze sobą współpracować. Takie ćwiczenia są potrzebne, bo pozwalają nam lepiej przygotować się do prawdziwych akcji - mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.

Ćwiczenia przygotowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Scenariusz nie był przypadkowy. Wypadki na przejazdach kolejowych należą do najtrudniejszych akcji. Przekonują służby. Ratownicy już podczas dojazdu muszą brać pod uwagę, że poszkodowanych może być wiele osób.

Takie zdarzenia są szczególnie trudne. Już w czasie dojazdu musimy zaplanować zadania i ocenić, czy na miejscu jest wystarczająca liczba zastępów i ratowników. Najważniejsze jest też bezpieczeństwo. Zanim zaczniemy pomagać, teren musi być odpowiednio zabezpieczony razem ze służbami technicznymi kolei - mówi młodszy kapitan Kacper Gruszczyński z ostrowskiej straży pożarnej.

Ćwiczymy po to, żeby podczas prawdziwych wypadków działać jak najlepiej. Dużym plusem jest to, że bierze w nich udział kolej i wszystkie służby. Możemy razem przećwiczyć całą akcję, dzięki czemu podczas prawdziwego zdarzenia jest nam później łatwiej - dodaje ratownik medyczny, Łukasz Omernik.

W akcji przy ulicy Składowej wzięli udział strażacy, policjanci, ratownicy medyczni oraz służby kolejowe. Ćwiczenia miały sprawdzić ich gotowość, ale również przypomnieć kierowcom, że przed wjazdem na przejazd kolejowy nie ma miejsca na pośpiech i ryzyko.

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