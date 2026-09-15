Ostrów. Kolejny kiermasz na rzecz zwierzaków

Przez dwa dni, w godzinach 16.00–19.00, na odwiedzających będzie czekał ogromny wybór książek – literatura piękna, kryminały, romanse, fantastyka, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych tytułów.

Kiermasz ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Zebrane podczas wydarzenia środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym zwierzętom – ich leczenie, diagnostykę, zabiegi oraz inne niezbędne formy wsparcia.