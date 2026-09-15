Ostrów. Kolejny kiermasz na rzecz zwierzaków

Kolejny charytatywny kiermasz książek na rzecz bezdomnych zwierząt już w czwartek i piątek w Ostrowie, w bibliotece na Wolności. Pierwszego dnia książki będą za "10", drugiego za 5 złotych. A do wyboru będzie ponad 3 tysiące tytułów.
Przez dwa dni, w godzinach 16.00–19.00, na odwiedzających będzie czekał ogromny wybór książek – literatura piękna, kryminały, romanse, fantastyka, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych tytułów.
Kiermasz ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Zebrane podczas wydarzenia środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym zwierzętom – ich leczenie, diagnostykę, zabiegi oraz inne niezbędne formy wsparcia.
Zapraszają organizatorzy Fundacja Zakręceni.
Fundacja powstała w 2026 roku w Ostrowie Wielkopolskim, ale jej założyciele działają na rzecz zwierząt od ponad 15 lat. Fundacja pomaga zwierzętom bezdomnym, chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji, wspiera także koty wolno żyjące, ich społecznych opiekunów oraz domy tymczasowe.