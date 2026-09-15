Wyłudzili paliwo za ponad 600 tys. zł! Wśród podejrzanych były dyrektor

41-letni podejrzany działał wspólnie z inną osobą, dzieląc się z nią rolami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując swoje stanowisko dyrektora transportu oraz administracyjny dostęp do systemu obsługi kart paliwowych, mężczyzna bez wiedzy i zgody właścicieli spółki wyrabiał dodatkowe karty paliwowe. Karty te były przypisane do autentycznych pojazdów firmy.

30-latek masowo tankował paliwo do zbiorników wielkogabarytowych podczas gdy pojazdy firmowe, na których były wystawiane karty, znajdowały się w zupełnie innych, odległych od dziesiątki, a nawet setki kilometrów miejscach.

Aby ukryć przestępstwo objęte zrzutem, dyrektor fałszował następnie dane w wewnętrznym systemie spółki, zmieniając oznaczenia pojazdów. Skradziony olej napędowy miał być odprzedawany innym osobom, co będzie przedmiotem dalszych ustaleń.

Skala procederu była znaczna. Jak ustalono 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102 905 litrów oleju napędowego, wskutek czego spółka straciła 628 251 złotych 12 groszy.