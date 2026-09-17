Ostrów. Uwierzył oszustom i stracił 40 tysięcy złotych!

Do 71-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika Poczty Polskiej. Rozmówca przekazał seniorowi, że chwilę wcześniej pod jego adresem był listonosz, który chciał doręczyć list. Ponieważ nikogo nie zastał w domu, miał nie podjąć kolejnej próby doręczenia przesyłki.

Niedługo później do 71-latka zadzwonił kolejny mężczyzna, tym razem podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Fałszywy policjant przekonywał, że wcześniejszy telefon był próbą oszustwa i że funkcjonariusze rozpracowują grupę przestępczą. Następnie wmówił seniorowi, że zgromadzone przez niego pieniądze są zagrożone i konieczne jest ich zabezpieczenie.

Oszust zadbał również o to, aby wzbudzić zaufanie mężczyzny. Polecił mu wybrać na telefonie numer 997 w celu potwierdzenia, że rzeczywiście rozmawia z policjantem. Nie rozłączył jednak połączenia. W słuchawce odezwała się kobieta, która potwierdziła przedstawioną przez oszusta historię i zapewniła, że mężczyzna jest funkcjonariuszem.

Senior, przekonany, że bierze udział w policyjnej akcji, pojechał do banku. Zgodnie z instrukcjami oszusta zlikwidował lokatę oraz zwiększył dzienne limity wypłat.

Na tym jednak oszustwo się nie zakończyło. 71-latek przekazał swoją kartę płatniczą osobie podającej się za policjanta.