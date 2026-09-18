Ostrów. Udawał prokuratora, prawdziwy wsadzi go za kratki

Oszukał metodą na prokuratora - grozi mu 12 lat więzienia. 58-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące, za to, że w styczniu wyłudził od seniorki 20 tysięcy złotych.

Na podstawie poczynionych ustaleń prokurator zarzucił mu, że w dniu 27 stycznia tego roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i podając się za prokuratora, wprowadził pokrzywdzoną starszą osobę w błąd. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon, informując o fikcyjnym zdarzeniu drogowym z udziałem jej wnuka. Następnie zażądał przekazania pieniędzy w kwocie 20 tysięcy celem zapewnienia sposobu uniknięcia przez wnuka odpowiedzialności karnej. Mężczyzna osobiście jako kurier odebrał odpowiedzialną kwotę, czym doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Mówi Radiu Eska Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak ustalili śledczy, 58-latek tego czynu dopuścił się w warunkach recydywy, to jest w ciągu pięciu lat po odbyciu kary, co najmniej sześciu miesięcy z pozwolenia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne. I dlatego grozi mu aż 12 lat więzienia. Za kratami spędzi już najbliższe trzy miesiące, bo sąd - na wniosek prokuratora - aresztował go w związku z tym oszustem.

Podczas przesłuchania podejrzany mężczyzna złożył wyjaśnienia, których szczegółów prokurator jednak nie zdradza. Będą one poddane weryfikacji.

Przy tej okazji rzecznik prokuratury Maciej Meler apeluje o ostrożność w kontaktach z obcymi i przypomina, że

...prokuratorzy i policjanci nigdy telefonicznie nie informują o szczegółach prowadzonych spraw. Nigdy też nie żądają przekazania gotówki, wykonania przelewów bankowych albo oddawania kosztowności obcym osobom. I też tutaj należy wskazać, że nie proszą o udział w tajnych akcjach, prowokacjach czy też przekazywaniu bezpośrednio pieniędzy.Szczególnie tutaj należy ten komunikat odnieść do osób starszych, które właśnie tutaj tak emocjonalnie reagują na takie próby oszustwa dokonywane przez oszustów, którzy wykorzystują tę emocjonalną więź, w tym przypadku wobec osoby najbliższej, to jest wnuka.