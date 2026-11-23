Świetna atmosfera, pogoda też. Za nami pierwszy bieg New Run organizowany przez nowe Stowarzyszenie New Reh Active w Ostrowie. Bieg główny wygrał Ostrowianin Mateusz Grajek.

Świetna zabawa, choć trasa nie najłatwiejsza, bo sporo błota. Ale cieszę się, że się udało. Choć biegłem trochę wolniej niż zwykle biegam na biegach ulicznych. Ale jestem Ostrowianinem, wygrałem bieg w Ostrowie więc jest radość - mówił Radiu Eska zwycięzca.

Wśród kobiet na głównym dystansie triumfowała Karolina Witek. W biegu towarzyszącym na 5 km najlepszy okazał się Jakub Grześczyk, a w biegu z psem - też na 5 km - Adam Kołodziej. Monika Włodarczyk była najlepsza wśród pań - jeśli chodzi o bieg z psem, a jeśli chodzi o bieg na 5 kilometrów i panie - to tutaj triumfowała Aleksandra Słota.

Trasa nie było łatwa, bo było ślisko - więc przy szybszym biegu trzeba było uważać, ale udało się nam z Teodorem wygrać i to bardzo cieszy - powiedział Adam Kołodziej.

W Nordic Walking wśród mężczyzn wygrał Hieronim Winiarski, wśród pań Jolanta Minta.

To był pierwszy bieg organizowany przez nowe Stowarzyszenie New Reh Active. Ale nie ostatni - zapewnia jego szef Marcel Stasierski.

Jestem ciągle w dużych emocjach, to nasza pierwsza impreza, ale myślę, że udana. Myślę, że brakowało takiego biegania w Ostrowie, szczególnie tutaj na Piaskach. Najbardziej baliśmy się pogody. Ale w sumie nie jest źle. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc nie kończymy na tym biegu. Na pewno chcemy za rok zorganizować drugą edycję. I jeśli się uda, to coś pomiędzy też zrobimy.

Autor: BŹ

Medialnym partnerem biegu było Radio Eska.