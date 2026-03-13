Ostrów. Piłkarskie show w 3mk Arenie [POSŁUCHAJ]

Znane nazwiska i dużo sportowych - i nie tylko - emocji. To już w ostatnią niedzielę marca w Ostrowie w 3mk Arenie.

Wtedy odbędzie się mecz piłkarskich legend Polska – Niemcy, połączony z kwestą na rzecz Drużyny Szpiku.

Mecz główny Polska-Niemcy, a przedmecz artyści polscy kontra influencerzy. Myślę, że dużo fajnej zabawy. Przede wszystkim atrakcje dla dzieci, które poprowadzi Gabor z Turbokozaka. Mam nadzieję, że całymi rodzinami będziemy bawić się na tym evencie wspaniale. Świetnie, serdecznie ze swojej strony zapraszam. Kogo w Ostrowie będziemy mogli zobaczyć? Ja mogę mówić o reprezentantach Polski, których sam zapraszałem na to spotkanie. Ale czy na pewno w bramce Adam Matysek, Radek Majdan, Jacek Bąk, Tomek Kłos, Piotrek Świerczewski, Maciek Żurawski, Jacek Krzunówek, Marcin Wasilewski. Także na pewno fajne, ciekawe nazwiska. Z kolei w reprezentacji Niemiec Dariusz Wosz, Steffen Freund, Jörg Heinrich, być może Thomas Helmer, Kevin Kuranyi. Sami jesteśmy ciekawi w jakim składzie zaprezentuje się reprezentacja Niemiec. Przygotowuje się, podobno do tego meczu, bardzo intensywnie.

Mówi Piotr Reiss, piłkarz i organizator wydarzenia.

Jak dodaje - mecz będzie miał nieco inny przebieg i boisko niż standardowe mecze piłki nożnej.

Chcemy zrobić coś w stylu NBA. Gramy 4x12, czyli 4 kwarty. Mam nadzieję, że event spodoba się. Chcemy zrobić coś dla publiczności Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Dlatego z mojej strony serdecznie zapraszam.

Wydarzenie będzie mieć wymiar charytatywny. Na miejscu będzie DRUŻYNA SZPIKU DKMS - podkreśla organizator Daniel Borski.

Chcielibyśmy, żeby ta kultura fizyczna na stałe gościła w jak największej liczbie polskich rodzin. Bo wiemy, że jeżeli ktoś dba o zdrowie, to tym dłużej żyje, tym lepiej żyje. Ta aktywność fizyczna jest wskazana na wielu płaszczyznach, więc my chcemy to promować, dawać wartości, które są myślę ponadczasowe. No i przede wszystkim ta Drużyna Szpiku. Dorota Raczkiewicz i jej zespół robi świetną robotę. Piotrek Reiss i paru innych ambasadorów są w zasadzie twarzami tego teamu, który ma wielkie serca. A jeśli chodzi o artystów i influencerów, którzy wybiegną na boisko - to w Ostrowie pojawią się m.i. Mezo, Liber, Doniu, Wojtek Sikora, Marcin Mroczek, Gabor Jędrzejewski, Kamcio, Mopsu i Torii.

To będzie znakomite widowisko - nie tylko sportowe - zapraszają Piotr Reiss i Daniel Borski

A wszystko to 29 marca w Ostrowie.