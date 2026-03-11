Ostrów. Jest już woda w psim parku przy Kozim Borku

2026-03-11 9:19

To dobra wiadomość dla właścicieli psów w Ostrowie - korzystających z psiego parku. Jest już w nim woda. Miasto - po zimowej przerwie - odkręciło kurki. To ważne, bo psy podczas zabawy wody potrzebują.

batman

i

Autor: BŹ

Jest już woda dla psów w parku dla psów w Ostrowie. Po przerwie zimowej - kurki zostały odkręcone.

Park mieści się przy Kozim Borku, obok lodowiska. Jest w całości ogrodzony, a psy bawić się na nim mogą ile chcą - bezpłatnie.

Wybieg jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla czworonogów od tuneli, płotków do przeskakiwania, platformy, słupki do slalomu i wiele innych. To urządzenia dedykowane psiakom. Ich kolory nie są przypadkowe, bo niebieski, żółty, odcienie szarości, czy zielony to barwy rozpoznawalne przez psi wzrok.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, psy w przestrzeni miejskiej nie mogą być wyprowadzane bez smyczy, natomiast powstanie dedykowanego im wybiegu zapewnia taką możliwość - na jego terenie dozwolone jest przebywanie psów bez smyczy i kagańca. 

Informuje miasto.

Park psi został otwarty w 2022 roku. Przez wiele lat zabiegał o niego radny KO Jakub Paduch.

Jaka to rasa? Czy rozpoznasz te koty po wyglądzie?
Pytanie 1 z 8
Jak się nazywa ten kot?
Kot

Polecany artykuł:

Ostrów. Mikołaj Kostka znów w Urzędzie Miejskim. Co z wyrokiem?