Ostrów. Jest już woda w psim parku przy Kozim Borku

Jest już woda dla psów w parku dla psów w Ostrowie. Po przerwie zimowej - kurki zostały odkręcone.

Park mieści się przy Kozim Borku, obok lodowiska. Jest w całości ogrodzony, a psy bawić się na nim mogą ile chcą - bezpłatnie.

Wybieg jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla czworonogów od tuneli, płotków do przeskakiwania, platformy, słupki do slalomu i wiele innych. To urządzenia dedykowane psiakom. Ich kolory nie są przypadkowe, bo niebieski, żółty, odcienie szarości, czy zielony to barwy rozpoznawalne przez psi wzrok. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, psy w przestrzeni miejskiej nie mogą być wyprowadzane bez smyczy, natomiast powstanie dedykowanego im wybiegu zapewnia taką możliwość - na jego terenie dozwolone jest przebywanie psów bez smyczy i kagańca.

Informuje miasto.

Park psi został otwarty w 2022 roku. Przez wiele lat zabiegał o niego radny KO Jakub Paduch.