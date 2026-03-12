Kalisz. 31-latka winna zabójstwa partnera. Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał wyrok

To był bardzo szybki proces. Ruszył miesiąc temu, zakończył się wczoraj. Sąd nie miał wątpliwości co do winy kobiety.

Skazał ją na 15 lat więzienia. Ma też zapłacić 20 tysięcy złotych nawiązki i częściowo pokryć koszty procesu.

Zgodnie z orzeczeniem - zadała partnerowi dwa ciosy nożem. Jeden okazał się śmiertelny.

Dramat rozegrał się 19 października ubiegłego roku w mieszkaniu kobiety w Kościelnej Wsi.

Sąd podzielił ustalenia dowodowe prokuratora, który zarzucił kobiecie, że w dniu 19 października ubiegłego roku działając zamiarem pozwolenia życia pokrzywdzonego, zadała mu trzymanym w ręku nożem kuchennym o długości ostrza 7 centymetrów jeden cios w lewą rękę oraz drugi w klatkę piersiową, czym spowodowała u niego ciężkie uszkodzenia ciała skutkujące zgonem na miejscu. Jak ustalono w dniu 19 października 2025 roku między pokrzywdzonym a oskarżoną spożywającymi tego dnia alkohol doszło już od wczesnych godzin rannych do kłótni. W godzinach popołudniowych doszło do eskalacji konfliktu, podczas którego oskarżona wpierw wróciła przez okno ubrania,garnek z zupą nakazując pokrzywdzonemu opuszczenie wynajmowanego przez nią mieszkania. Pomimo pierwotnego opuszczenia lokalu, mężczyzna na krótkim odstępie czasu wrócił do mieszkania, gdzie doszło między nimi do kolejnego konfliktu, w trakcie którego właśnie oskarżona przy użyciu zabranego z kuchni noża zadała dwa ciosy, z których jeden okazał się niestety w skutku śmiertelnym. W chwili zatrzymania kobieta znajdowała się w stanie nietrzeźwości, wynoszącym ponad 1 promil alkoholu.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Wyrok, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, nie jest prawomocny.