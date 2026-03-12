Ostrów. Remont ratusza na start!

To będzie jeden z najtrudniejszych remontów od lat.

Rusza termomodernizacja zabytkowego ratusza w centrum Ostrowa.

Ratusz wymaga modernizacji jako najbardziej prestiżowy budynek w mieście, ale - co też ważne - ta inwestycja ograniczy emisję zanieczyszczeń o 63% i poprawi efektywność energetyczną aż o 62%. Co to dla nas oznacza? To dla nas oznacza, że utrzymanie tego budynku w kolejnych latach będzie zdecydowanie tańsze. Jaki jest zakres prac przewidzianych dla tej inwestycji? To przede wszystkim energia i odnawialne źródła energii, to montaż instalacji fotowoltaicznej, to wymiana instalacji ogrzewania oraz montaż oświetlenia LED-owego z nowym okablowaniem. To komfort termiczny całego budynku, czyli będziemy tam prowadzić izolację stropodachu, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli znany nam w budownictwa termin rekuperacji oraz optymalizacja klimatyzacji. Elewacja i wnętrza, renowacja tynków ścian zewnętrznych, przebudowa i remont toalet na drugim piętrze z pełnym wyposażeniem tych toalet, wykonanie nowych tynków i okładzin wewnętrznych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i o instalację, to tutaj nowa instalacja zasilająca, wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz hydrantowa instalacja przeciwpożarowa. To jest trudny i skomplikowany projekt.

Mówi prezydent Ostrowa, Beata Klimek.

Wszystko dziać się będzie pod okiem konserwatora zabytków - dodaje Ewa Torzyńska, szefowa Wydziału Rozwoju Miasta w UM w Ostrowie.

Główne prace termomodernizacyjne dotyczą wymiany okien na te, które spełniają dzisiejsze wskaźniki przenikania, docieplenia dachu, docieplenia fundamentów, no i związane też prace z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Ona w tej chwili nie jest już w pełni sprawna, nie jest w stanie dobrze ogrzewać wszystkich pomieszczeń, co też jakby wpływa na kondycję tego budynku, także wymienimy wszystkie piony cieplne, wymienimy też grzejniki tam, gdzie będzie to potrzebne, no i w celu zapewnienia tej energooszczędności zamontujemy panele fotowoltaiczne. Fotowoltaika na zabytku? Tak, może być to pomysł kontrowersyjny, na szczęście tutaj architektura ratusza pozwala na ukrycie tych paneli i tylko i wyłącznie dlatego konserwator zabytków zgodził się na takie rozwiązanie, że będą one po prostu niewidoczne.

Koszt prac to 5,5 miliona złotych. 70% daje Unia Europejska.