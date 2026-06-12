Ostrów. Niebezpieczna sytuacja na terenie szpitala. Ratownicy apelują!

Mogło skończyć się tragedią. Kierowcy zablokowali lądowisko helikoptera LPR na terenie szpitala w Ostrowie. To uniemożliwiło pracę.

I nie była to pierwsza taka sytuacja. Podobnie zresztą jak zastawianie wyjazdu karetek.

Stąd MOCNY apel ratowników medycznych!

Kilka dni temu doszło do dość niebezpiecznej sytuacji, kiedy z powodu źle zaparkowanych samochodów śmigłowiec miał problem z dostarczeniem do naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osoby poszkodowanej. Bardzo prosimy, aby przy szukaniu miejsca parkingowego pomyśleć również o innych a nie tyko o własnej wygodzie.

Mówi ratownik Wojciech Kornaszewski.

Na terenie szpitala od zawsze jest problem z zaparkowaniem, bo miejsc jest mało. A w ostatnim czasie jeszcze mniej, bo trwa rozbudowa placówki. Stąd "pomysły', by auto zostawiać tam, gdzie NIE WOLNO. A taka sytuacja może oznaczać, że pacjent później trafi na oddział.

A wystarczy POMYŚLEĆ! Zawsze też auto można po prostu zostawić poza terenem szpitala i kawałek do niego przejść.