Pomoc na zimę dostępna w MOPS-ie w Ostrowie. Można dostać wsparcie m.in w zakup węgla ale też na zapłacenie rachunku za ciepło. Oczywiście obowiązują kryteria dochodowe, ale nawet jeśli się je przekroczy - o pomoc można prosić, bo ośrodek przyjrzy się sytuacji - zapewnia Krystyna Kois Jaźwiec, szefowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie.

Pomoc, z której mogą skorzystać mieszkańcy to pomoc pieniężna oczywiście, jeśli chodzi o zabezpieczenie i ciepłe posiłki, również ogrzewanie mieszkań. Generalnie zawsze oczywiście w pomocy społecznej obowiązują kryteria dochodowe. Jeśli to jest osoba w rodzinie, to dochód nie może być wyższy niż 823 zł, wówczas dana rodzina może otrzymać środki finansowe na ten cel. Zaznaczam jednak, że jeśli sytuacja jest trudna w danej rodzinie i to kryterium, no wiadomo, że jest niskie, a potrzeby są ogromne, jest tam niepełnosprawność, nagła choroba, to oczywiście tutaj można złożyć wniosek bez względu na dochód i również taka pomoc będzie dana, po oczywiście przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Z danych ośrodka wynika, że każdego roku takie zimowe wsparcie otrzymuje około pół tysiąca Ostrowian.

Ale są też inne formy pomocy - dodaje Krystyna Kois Jaźwiec.

Jeśli chodzi o formy wsparcia dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, to realizujemy w szerszym zakresie niż do tej pory oczywiście usługi opiekuńcze, asystenckie, pomoc w zakresie opieki wytchnieniowej. Oczywiście, każda ma swoje kryteria, które trzeba spełnić, ale warto sprawdzić i o pomoc poprosić.

A jeśli chodzi o tzw. wsparcie zimowe - to MOPS cały czas przyjmuje wnioski.