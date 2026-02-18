Ostrów. Kto Ostrowianinem Roku 2025? Dowiemy się już 26 lutego

Było 21 zgłoszeń, wybrano 10 finalistów. Jeden z nich zostanie Ostrowianinem Roku 2025. Trwa 32. plebiscyt, którego wyniki poznamy już za nieco ponad tydzień - 26 lutego.

Tegoroczna dziesiątka nominowanych w plebiscycie Ostrowianina Roku jest niezwykle urozmaicona, bo znaleźli się w niej m.in. artyści plastycy, naukowcy, regionaliści, nauczyciele, podróżnik czy kynolog. To świadczy o tym, jak bogate i urozmaicone jest życie społeczne Ostrowa Wielkopolskiego. To świadczy o tym, jak wielu ciekawych, niebanalnych ludzi jest wokół nas i może czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. I po to właśnie jest ten plebiscyt, żeby spojrzeć na to z boku, z pewnej perspektywy, podkreślić, pokazać działalność ludzi nieszablonowych, którzy osiągają sukcesy na bardzo różnych polach, żeby im za to podziękować i podkreślić, że ich działalność jest ważna dla budowania tej lokalnej społeczności.

Mówi nam organizator Jarosław Wardawy.

Gala plebiscytu odbędzie się w Forum Synagoga. Medialnym partnerem jest Radio Eska.

KANDYDACI DO TYTUŁU OSTROWIANINA ROKU 2025:

➡️Dr Donata DOMINIK-STAWICKA

Filolog i doktor nauk humanistycznych, pisarka i badaczka literatury oraz historii. Autorka powieści historycznych z elementami lokalnej historii.

➡️ Prof. Michał JARNECKI

Profesor nauk humanistycznych, wykładowca UAM w Kaliszu, wieloletni nauczyciel ostrowskich szkół średnich, doświadczony globtroter,odwiedził ponad 170 krajów.

➡️ Jakub KASZUBA

Prezes zarządu Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski, współtwórca historycznego sukcesu – brązowego medalu w Piłce Ręcznej Mężczyzn.

➡️ Mariusz LIS

Emerytowany policjant, jeden z czołowych europejskich instruktorów i szkoleniowców dla psów pracujących i ich przewodników. Prowadzi regularną dogoterapię w DPS.

➡️ Agnieszka LISIAK

Ostrowska rzeźbiarka, której twórczość obejmuje dzieła od ceramiki artystycznej, prestiżowych statuetek, tablic okolicznościowych po duże rzeźby w przestrzeniach publicznych w Polsce i zagranicą.

➡️ Dr Krzysztof MORTA

Naukowiec, filolog klasyczny i hebraista. Dyrektor Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWR w Forum Synagoga, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego.

➡️ Marian Franciszek NOWAK

Historyk-dokumentalista, społecznik i regionalista, inicjator licznych przedsięwzięć patriotycznych, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.

➡️ Dr Jacek PAWŁOWSKI

Innowacyjny nauczyciel biologii i przyjaciel młodzieży w III LO. Autor ogólnokrajowych programów edukacyjnych.

➡️ Szymon WASIELAK

Artysta plastyk, rzeźbiarz, mistrz portretu, karykatury i rysunku satyrycznego, murali. Autor wielu realizacji upamiętniających ważne osoby i wydarzenia związane z Ostrowem.

➡️ Magdalena WOJTASZ

Kontynuatorka wielkich tradycji dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie, który pod jej kierownictwem utrzymuje i rozwija renomę jednej z czołowych szkół technicznych w regionie i kraju.