Ostrów. Ponad 25 kilogramów narkotyków w rękach policji w 2025 roku

2026-02-18 15:23

Prawie 200 spraw związanych za handlem i posiadaniem narkotyków - w 2025 roku wszczęli policjanci z Ostrowa. Zabezpieczono ponad 25 kilogramów narkotyków - tym prawie 21 podczas dużej akcji.

Zabezpieczone narkotyki i policyjne sygnały świetlne w tle

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Zabezpieczone narkotyki i policyjne sygnały świetlne w tle

Ponad 25 kilogramów narkotyków zabezpieczyli policjanci z Ostrowa w ubiegłym roku. To kilkakrotnie więcej niż w poprzednich latach. ​Pomogła jedna z akcji, podczas której znaleziono 21 kilogramów środków, w tym kokainę i amfetaminę.

Takim jednorazowym uderzeniem w przestępczość narkotykową było zatrzymanie prawie 21 kg narkotyków tutaj na terenie powiatu ostrowskiego, miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Środki, które były zabezpieczone, to były narkotyki różnej maści.

Coś, co też naprawdę rzadko się zdarza, bo m.in. 1,5 kg kokainy było zabezpieczone w tych działaniach.  I tak naprawdę ciężka praca wykrywcza policjantów, pionu kryminalnego przyczyniła się do tego, że tak duży diler został usunięty z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, jeżeli chodzi o ten handel narkotykowy.

Mówi szef policji w Ostrowie Michał Grzelak.

Łącznie w 2025 roku  w powiecie ostrowskim policja wszczęła 195 spraw związanych z posiadaniem i handlem narkotykami, podejrzani usłyszeli 230 zarzutów.

Szybki QUIZ geograficzny z wiedzy o świecie. Pokonuje 99% Polaków
Pytanie 1 z 10
W ilu krajach język włoski jest językiem urzędowym?

Polecany artykuł:

Ostrów. 21 kierowców skazanych w "trybie przyspieszonym" w 2025 roku