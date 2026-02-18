Ostrów. Ponad 25 kilogramów narkotyków w rękach policji w 2025 roku

Takim jednorazowym uderzeniem w przestępczość narkotykową było zatrzymanie prawie 21 kg narkotyków tutaj na terenie powiatu ostrowskiego, miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Środki, które były zabezpieczone, to były narkotyki różnej maści.

Coś, co też naprawdę rzadko się zdarza, bo m.in. 1,5 kg kokainy było zabezpieczone w tych działaniach. I tak naprawdę ciężka praca wykrywcza policjantów, pionu kryminalnego przyczyniła się do tego, że tak duży diler został usunięty z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, jeżeli chodzi o ten handel narkotykowy.