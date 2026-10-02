Ostrów. Kierowcy MZK na rowerach? Czyli co pozostało po Rowerze Miejskim

Rowery zostały odsprzedane w firmie zewnętrznej, natomiast cztery sztuki tych rowerów funkcjonują u nas w MZK jako pojazdy służbowe. Jeździmy tymi rowerami po placu, do autobusów itp. Tak więc te najlepsze cztery sztuki zostały u nas.

Rowery zostały sprzedane sztuka za 50 zł. Naszą własnością - MZK - było 40 sztuk. W systemie było ich ponad 100, ale tam również były rowery wydzierżawiane przez spółki, rowery, które wydzierżawiała Galeria Ostrowia czy firma Malle.