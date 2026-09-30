Lewków. Film na koniec wystawy prac Jerzego Nowosielskiego

Filmowy akcent na koniec wystawy prac Jerzego Nowosielskiego. BYTY SUBTELNE w muzeum w Lewkowie już za niespełna dwa tygodnie - 10 października w przypałacowej oranżerii.

Byty subtelne — to autorski projekt filmowy Katarzyny Kural-Sadowskiej, inspirowany życiem i twórczością wybitnego malarza i myśliciela, Jerzego Nowosielskiego. To kameralna, wizualnie wyrazista opowieść, która podejmuje próbę uchwycenia duchowego i artystycznego świata Nowosielskiego — jego wrażliwości, poszukiwań metafizycznych oraz napięcia pomiędzy sacrum a cielesnością. Film rozwija się na styku kina emocji, sztuk wizualnych i refleksji filozoficznej, tworząc przestrzeń dla doświadczenia bardziej intuicyjnego niż dosłownego.

Mówi Radiu Eska Ewa Kopeć z muzeum w Lewkowie.

Udział w seansie jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można zamówić pod adresem [email protected].

A prace Nowosielskiego w Lewkowie oglądać można do 16 października.

Medialnym partnerem wystawy jest Radio Eska.

Autor: Muzeum w Lewkowie/ Materiały prasowe