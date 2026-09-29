Ostrów ma mistrzów w tenisie ziemnym!

Dwa dni rywalizacji i świetnej, sportowej zabawy.
Za nami IX Mistrzostwa Ostrowa w Tenisie Ziemnym. Wzięło w nich udział 31 osób. Emocji nie brakowało, ale zwycięzcy nie pozostawili złudzeń, że są najlepsi. A kto wygrał?
Kategoria OPEN:
1 miejsce Lilly Jędrzejak
2 miejsce Dawid Piróg
3 miejsce Julien Laskowski
3 miejsce Marcin Majchrzak
Kategoria +50:
1 miejsce Piotr Jaros
2 miejsce Bogdan Latanowicz
3 miejsce Włodzimierz Michałowicz
3 miejsce Darek Siwik
Turniej pocieszenia:
1 miejsce Dariusz Robakowski.
Mistrzostwa zorganizował Gymstation Fit&Tennis Club w Ostrowie.