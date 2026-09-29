Ostrów ma mistrzów w tenisie ziemnym!

Dwa dni rywalizacji i świetnej, sportowej zabawy.

Za nami IX Mistrzostwa Ostrowa w Tenisie Ziemnym. Wzięło w nich udział 31 osób. Emocji nie brakowało, ale zwycięzcy nie pozostawili złudzeń, że są najlepsi. A kto wygrał?

Kategoria OPEN:

1 miejsce Lilly Jędrzejak

2 miejsce Dawid Piróg

3 miejsce Julien Laskowski

3 miejsce Marcin Majchrzak

Kategoria +50:

1 miejsce Piotr Jaros

2 miejsce Bogdan Latanowicz

3 miejsce Włodzimierz Michałowicz

3 miejsce Darek Siwik

Turniej pocieszenia:

1 miejsce Dariusz Robakowski.

Mistrzostwa zorganizował Gymstation Fit&Tennis Club w Ostrowie.