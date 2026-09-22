Ostrów. Bieg Republiki Ostrowskiej już za miesiąc! Są jeszcze wolne miejsca

Około pół tysiąca biegaczy już się zgłosiło. A tegoroczny limit biegu to 990 miejsc. Do 17 października trwają zapisy na 63. Bieg Republiki Ostrowskiej. To jeden z najstarszych biegł miejskich w Polsce. Upamiętnia historyczne wydarzenie z listopada 1918 roku - ogłoszenie tzw. Republiki Ostrowskiej. Na początku był to mały bieg przełajowy, dziś to duże przedsięwzięcie i masowy big ulicami Ostrowa.

W ubiegłym roku wzięło w nim udział prawie 800 zawodników.

Bieg główny to zawsze 10 kilometrów - dwa razy po 5. W tym roku, ze względu na remont Ratusza na Rynku, bieg swój start i metę będzie miał na Stadionie Lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego.

To wydarzenie, które co roku łączy sport, emocje i historię naszego miasta. Organizatorzy tegorocznej edycji - Stowarzyszenie Tasomix Running Team intensywnie pracuje nad tegoroczną edycją i możemy zdradzić jedno: będzie się działo! Na biegaczy czeka nowa trasa, atrakcyjne nagrody, sportowa rywalizacja i atmosfera, której nie da się podrobić. Niezależnie od tego, czy biegniecie po wynik, dla przyjemności, czy po prostu chcecie być częścią tego wydarzenia - czekamy na Was na starcie!

Zaprasza Lidia Mamys z firmy Tasomix, która dodaje, że na szczególną uwagę zasługuje medal tegorocznej edycji biegu.

Tegoroczny projekt łączy w sobie symbole, które jednoznacznie nawiązują do Ostrowa Wielkopolskiego, sportowej historii miasta oraz charakteru naszego biegu. Kształt jabłka, które jest oficjalnym symbolem Ostrowa Wielkopolskiego i pojawia się w herbie miasta - stanowi główną formę tegorocznego medalu. Bieżnia lekkoatletyczna symbolizuje miejsce startu tegorocznej edycji. 25 października wyruszymy ze stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego – miejsca od lat związanego z ostrowskim sportem. To właśnie tam rozpocznie się Wasza droga do mety i po tegoroczny medal. Na medalu znalazła się również piłka do koszykówki. Nie jest to przypadek – ostrowska koszykówka świętuje swoje 100-lecie i z tej okazji przez Piotra Musieła wydana zostanie w październiku/listopadzie monografia opisująca bogatą historię tej dyscypliny w Ostrowie Wielkopolskim. Stadion przy Kusocińskiego ma w tej historii szczególne znaczenie, dlatego ten jubileusz znalazł swoje miejsce także na medalu 63. Biegu Republiki Ostrowskiej. W jednym medalu spotykają się więc symbole miasta, biegu i sportowej historii Ostrowa. Bo medal może być czymś więcej niż nagrodą za pokonany dystans. Może być małym fragmentem historii, który zabieracie ze sobą z mety.

Link do zapisów dla dorosłych znajdziecie TUTAJ, natomiast dzieci można zapisywać pod TYM linkiem.