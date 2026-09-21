Ostrów. Co może kolekcjonować dziennikarz sportowy? Nie tylko trofea! [ZOBACZ, POSŁUCHAJ]

​Na co dzień dziennikarz sportowy, który od 30 lat relacjonuje to, co dzieje się w ostrowskich klubach. Ale kibicuje też drużynom narodowym i za nimi nierzadko podąża w różne strony Europy i świata.

Maciej Kmiecik z Ostrowa, do sportu i podróży dorzuca kolekcjonowanie pamiątek, w tym....łyżeczek z oznaczeniem miast i krajów. Ta kolekcja jest już całkiem spora.

Medale i trofea sportowe też zbieram, aczkolwiek łyżeczki zaczęły się od też można powiedzieć trochę sportowej pasji wyjazdów, bo pierwszą, którą przywiozłem, łyżeczkę, mój pierwszy wyjazd zagraniczny, chyba 1997 rok do Pragi na Grand Prix i właśnie tam kupiłem tę jedną łyżeczkę, potem były kolejne wyjazdy zagraniczne i zauważyłem, że w sklepach z suwenirami w danych miastach są właśnie też podobne łyżeczki, tylko z innymi wzorami...No i tak zaczęły się te zbiory, które trwają już prawie 30 lat. Różne te łyżeczki, nie ze wszystkich miejsc, w których byłem pewnie je kupowałem, nieraz z uwagi po prostu nawet na jakość tych łyżeczek. Teraz bardziej stawiam na taką oryginalność tych łyżeczek, im ładniejsza, im oryginalniejsza. Tym właśnie wtedy ją kupuję i trafia do mojej kolekcji, która tak z każdym rokiem się powiększa. Mam już około 300 takich pamiątek.

Mam już całą gablotę tych pamiątek - mówi Maciej Kmiecik

Opowiada Radiu Eska Maciej Kmiecik, który zaznacza, że każda z łyżeczek jest cenna, bo przypomina o podróży i miejscu, w którym był.

Ja myślę, że z sentymentem wspominam tę pierwszą, bo ona jest, raz bardzo ładna ta z Pragi, dwa widać już po niej troszeczkę upływ czasu, a no właśnie od niej wszystko się zaczęło i to jest chyba takie właśnie oryginalne i ona na pewno gdzieś tam jest taka wyjątkowa. A tak to po prostu one na pewno przypominają miejsca, w których byłem, bo no 99% tych łyżeczek to są łyżeczki, które kupiłem będąc na miejscu w danym mieście, w danej atrakcji turystycznej.

A część swoich zbiorów Maciej Kmiecik, po raz pierwszy publicznie, pokazał w Forum Synagoga podczas Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera - w minioną sobotę.