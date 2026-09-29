Tragedia na pasach w Ostrowie! Nie żyje kobieta

Śmierć na drodze w Wielkopolsce. Nie żyje 59-latka

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Służby potwierdzają - nie żyje kobieta potrącona na pasach tuż przy ZAP-ie na ulicy Krotoszyńskiej. 59-latka zmarła w szpitalu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Dzisiaj po godzinie 5.00 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym w Ostrowie Wielkopolskim na ulicy Krotoszyńskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący Citroenem na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 59-letnią kobietę. Kobieta została przewieziona do ostrowskiego szpitala, gdzie w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Aktualnie wyjaśniamy i ustalamy dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

- powiedziała dziennikarce Radia Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy KPP w Ostrowie.

Wiadomo, że 66-letni kierowca Citroena był trzeźwy.

Funkcjonariusze apelują do kierowców i pieszych o ostrożność.

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