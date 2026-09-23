Krotoszyn. Potrącenie na DK 15. Nie żyje 40-latek

Tragedia na krajowej "15" w Krotoszynie. W nocy zginął 40-letni mężczyzna. Został potrącony przez osobową Toyotę, którą kierował 22-latek - mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło 23 września o godzinie 0.42 na prostym odcinku drogi. Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-letni kierujący samochodem marki Toyota Yaris potrącił 40-letniego mieszkańca Krotoszyna, który z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojawił się na pasie jezdni. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 22-letni kierowca Toyoty był trzeźwy. Potrącony pieszy doznał obrażeń, w wyniku których poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki pod nadzorem prokuratora.

Informuje Radio Eska Piotr Szczepaniak, oficer prasowy KPP w Krotoszynie.

Trwa wyjaśnianie szczegółów wypadku. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, a Toyota trafiła na policyjny parking, do dalszych oględzin.