Krotoszyn. Potrącenie na DK 15. Nie żyje 40-latek

2026-09-23 9:02

Śmiertelne potrącenie pieszego w nocy w Krotoszynie. Na krajowej "15"- 40-latka potrąciła Toyota, którą kierował 22-latek. Był trzeźwy. Policja wyjaśnia co dokładnie wydarzyło się na prostym odcinku drogi tuż przed 1.00 w nocy.

policja
Autor: BŹ

Tragedia na krajowej "15" w Krotoszynie. W nocy zginął 40-letni mężczyzna. Został potrącony przez osobową Toyotę, którą kierował 22-latek - mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło 23 września o godzinie 0.42 na prostym odcinku drogi. Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-letni kierujący samochodem marki Toyota Yaris potrącił 40-letniego mieszkańca Krotoszyna, który z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojawił się na pasie jezdni. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 22-letni kierowca Toyoty był trzeźwy. Potrącony pieszy doznał obrażeń, w wyniku których poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki pod nadzorem prokuratora. 

Informuje Radio Eska Piotr Szczepaniak, oficer prasowy KPP w Krotoszynie. 

Trwa wyjaśnianie szczegółów wypadku. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, a Toyota trafiła na policyjny parking, do dalszych oględzin.

Przeczytaj także:

QUIZ. Jak na imię mają Sasak, Fornal, Leon, Komenda, Śliwka i inni? Dopasuj imię do zawodnika
Pytanie 1 z 18
Fornal ma na imię: