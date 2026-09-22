Ostrów. Hala przy SP 13 z lekkim opóźnieniem

Miała być gotowa w listopadzie - będzie z końcem stycznia. Hala sportowa przy szkole numer 13 w Ostrowie.

To pierwszy etap większej rozbudowy szkoły, docelowo - prócz sali sportowej - powstaną też nowe sale lekcyjne, stołówka i łącznik. Te gotowe będą w połowie przyszłego roku.

Budowa ruszyła równo rok temu - we wrześniu 2025 roku. I miał być już finał, ale - jak to bywa na budowach - wyszło kilka niespodziewanych spraw w trakcie i kilka robót się wydłużyło. Zgodnie z najnowszym harmonogramem - sala ma być gotowa na koniec stycznia 2027 roku.

A jak już będzie - to będzie mieć boiska do różnych dyscyplin sportowych, m.in. piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i tenisa. Oraz niezbędne zaplecze. Koszt jej budowy to blisko 8,5 miliona złotych. 2,5 miliona - miasto pozyskało od wojewody wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Drugie 2,5 mln zł miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Trwają już także prace związane z budową łącznika i dodatkowych 6 sal lekcyjnych. Ta część ma być gotowa z końcem czerwca przyszłego roku. Ta część inwestycji pochłonie kolejne 2,5 miliona złotych.

Hala jak i nowa część lekcyjna z łącznikiem będą nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne. Powstanie m.in. instalacja fotowoltaiczna.

Założenie jest takie, by wszyscy mieszkańcy Pruślina, nie tylko uczniowie "13" korzystali z nowej hali i jej zaplecza.