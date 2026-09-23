Dziś derby Wielkopolski w piłce ręcznej. Kto zwycięży w Kaliszu?

To będzie mocne starcie. Bo oba zespoły mają na razie po dwie porażki i zrobią wszystko, by wygrać.

Dziś derby Wielkopolski w piłce ręcznej. W kaliskiej Arenie zmierzą się Rebud KPR Ostrovia i Netland MKS Kalisz. Dotychczasowy bilans spotkań oby drużyn to trzy wygrane Ostrovii i dwie MKS-u Kalisz.

Sezon 2026/2027 ruszył z początkiem września. Kaliszanie spotkali się z Industrią Kielce i przegrali to spotkanie 31:37. Na drugi mecz pojechali do Kwidzyna, gdzie przegrali z tamtejszym Energa Bank PBS MMTS-em Kwidzyn 24:34.

Podobny początek mają Ostrowianie, którzy w pierwszym meczu przegrali na wyjeździe z Gwardią Opole 30:32 a potem - na własnym boisku - nie dali rady Wiśle Płock, która w 3mk Arenie wygrała 37:32.

Dlatego dzisiejsze spotkanie jest meczem o przełamanie tej złej passy. Komu się uda? Przekonamy się o 20.15.

Medialnym partnerem Rebud KPR Ostrovii jest Radio Eska.