Dziś derby Wielkopolski w piłce ręcznej. Kto zwycięży w Kaliszu?

2026-09-23 7:55

Szykuje się mocne sportowe widowisko, bo obie drużyny marzą o pierwszej w nowym sezonie wygranej! Dziś w kaliskiej Arenie zmierzą się Rebud KPR Ostrovia i Netland MKS Kalisz. Kto wygra mecz?

Piłka do piłki ręcznej na parkiecie hali sportowej. O meczu Rebud KPR Ostrovia przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: BŹ

To będzie mocne starcie. Bo oba zespoły mają na razie po dwie porażki i zrobią wszystko, by wygrać.

Dziś derby Wielkopolski w piłce ręcznej. W kaliskiej Arenie zmierzą się Rebud KPR Ostrovia i Netland MKS Kalisz. Dotychczasowy bilans spotkań oby drużyn to trzy wygrane Ostrovii i dwie MKS-u Kalisz.

Sezon 2026/2027 ruszył z początkiem września. Kaliszanie spotkali się z Industrią Kielce i przegrali to spotkanie 31:37. Na drugi mecz pojechali do Kwidzyna, gdzie przegrali z tamtejszym Energa Bank PBS MMTS-em Kwidzyn 24:34. 

Podobny początek mają Ostrowianie, którzy w pierwszym meczu przegrali na wyjeździe z Gwardią Opole 30:32 a potem - na własnym boisku - nie dali rady Wiśle Płock, która w 3mk Arenie wygrała 37:32.

Dlatego dzisiejsze spotkanie jest meczem o przełamanie tej złej passy. Komu się uda? Przekonamy się o 20.15.

Medialnym partnerem Rebud KPR Ostrovii jest Radio Eska.

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