Ostrów. Tata i córka na rowerze! Podbijają internet! [POSŁUCHAJ]

Moją pasją były rowery. To już z 10 lat trwa i pojawiła się Marysia, no i nagle się zrobił rok przerwy. Marysia troszkę podrosła i wtedy w internecie trafiłem na zagranicznego twórcę, który dokładnie w ten sam sposób jeździ i mówię, no to jest to.

Troszkę to podpatrzyliśmy, znaczy podpatrzyliśmy to tak naprawdę w całości, ale zaczęliśmy jeździć w ten sposób, właśnie na tym specjalnym foteliku, który jest montowany z przodu. No i to się okazało strzał w dziesiątkę, bo Marysia od razu to pokochała. Obserwujemy to, co się dzieje przed nami, rozmawiamy o tym. Wszystko, co się pojawia, jest obiektem jakichś rozmów, no i przez to dziecko, które ma dwa lata już prowadzi tak naprawdę pełną rozmowę z nami, co jest przepiękne.