Ostrów. Tata i córka na rowerze! Podbijają internet! [POSŁUCHAJ]

Mary i Rowery czyli Marysia i tata Mikołaj od wielu tygodni przemierzają okolice na rowerze. Rezolutna dwulatka ma specjalny fotelik, swoją kierownicę, kask i rękawiczki. I niezwykłą ciekawość świata, za co pokochały ją tysiące internautów.
Bo tata postanowił swoją rowerową pasją "zarazić" dwulatkę.
Moją pasją były rowery. To już z 10 lat trwa i pojawiła się Marysia, no i nagle się zrobił rok przerwy. Marysia troszkę podrosła i wtedy w internecie trafiłem na zagranicznego twórcę, który dokładnie w ten sam sposób jeździ i mówię, no to jest to.
Troszkę to podpatrzyliśmy, znaczy podpatrzyliśmy to tak naprawdę w całości, ale zaczęliśmy jeździć w ten sposób, właśnie na tym specjalnym foteliku, który jest montowany z przodu. No i to się okazało strzał w dziesiątkę, bo Marysia od razu to pokochała. Obserwujemy to, co się dzieje przed nami, rozmawiamy o tym. Wszystko, co się pojawia, jest obiektem jakichś rozmów, no i przez to dziecko, które ma dwa lata już prowadzi tak naprawdę pełną rozmowę z nami, co jest przepiękne.
Mówi Radiu Eska tata Marysi, Mikołaj, który przyznaje, że sam uczy się bardzo dużo...te wszystkie nazwy drzew czy krzewów nie zawsze są oczywiste.
Każda roślinka, każde drzewko czy jakiś inny ptaszek jest omówione. Spontaniczne, ale też już teraz celowe, bo zauważyliśmy, że przede wszystkim to Marysię interesuje. Natomiast jakby to działa w dwie strony, bo ja też się muszę edukować i tutaj internet nam bardzo mocno pomaga. No bo oczywiście ja nie wiedziałem czym jest szczaw rozpierzchły, dopóki go nie spotkaliśmy musieliśmy się w jakiś sposób skomunikować, co to w ogóle jest. Więc od razu odpaliliśmy internet, sprawdziliśmy co to za chwast i tak to wygląda w przypadku wszystkich roślin. Oczywiście nasi widzowie, jeżeli się z czymś pomylimy, też nas szybko wyprowadzą z błędu. Także można powiedzieć, że uczymy się my, uczy się też z nami pół Polski, która nas ogląda.
"Przy okazji" promowana jest bezpieczna jazda na rowerze, z kaskiem na głowie i wszystkim tym, co bezpieczeństwo zapewnia - dodaje tata Marysi.
Oczywiście zawsze znajdą się osoby, które podchodzą tak jeszcze bardzo lękliwie do tego tematu i wiele osób właśnie podkreśla tą kwestię bezpieczeństwa, żeby jeszcze bardziej tą Marię się zabezpieczyć. Natomiast podchodzimy do tego tematu bardzo świadomie, do tego stopnia, że rower jest serwisowany tak naprawdę bardzo często. Wszyskie "atrybuty" rowerzysty też są, no i przede wszystkim bezpieczna sama jazda.
Marysia z rodzicami mieszka w powiecie ostrowskim i to właśnie piękne okoliczności przyrody tych okolic możemy na krótkich rolkach m.in. na FB oglądać.
A jeśli macie ochotę poznań Marysię - i jej rowerowe wyprawy - to poszukajcie jej w necie.
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