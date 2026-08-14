Lekarze z Ostrowa walczą o zdrowie 17-latka z Jaworzna, którego oblano benzyną i podpalono!

2026-08-14 22:51

​Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejne a potem długa rehabilitacja. 17-latkiem z Jaworzna, którego oblano benzyną i podpalono - zajmują się lekarze z Wielkopolskiego Oddziału Leczenia Oparzeń u Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim. Stan nastolatka oceniany jest jako średni.

Budynek szpitala z napisem Szpitalny Oddział Ratunkowy. O pomocy dla podpalonego 17-latka przeczytasz w Eska Ostrów.
Autor: BŹ

17-latek z ciężkimi poparzeniami trafił do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim w niedzielę 9 sierpnia.

Trafił do nas w stanie średnim, z rozległymi oparzeniami obejmującymi głównie tylne partie ciała. Jest w tej chwili poddawany zabiegom. Dziś (piątek 14.08 -przyp. red.) był pierwszy z planowanych zabiegów operacyjnych. Jest to początek leczenia rozległego oparzenia, początek długiej drogi. Trudno przewidzieć w tej chwili dokładnie co do tego, jak to będzie przebiegało.

Mówi Radiu Eska Adam Stangret, rzecznik szpitala w Ostrowie, który dodaje, że dziś trudno o konkretne rokowania.

Będą kolejne etapy leczenia, natomiast na pewno jest to duże, rozległe oparzenie. Na szczęście jest chłopak przytomny, nie wymaga leczenia intensywnego. Natomiast jest to bardzo duże oparzenie na wczesnym etapie leczenia. I w tej chwili trudno mówić o rokowaniach. Na pewno jednak leczenie potrwa.

Tragiczne chwile rozegrały się 7 sierpnia w Jaworznie. Jak ustaliła policja, podczas spotkania grupy nastolatków, 17-latek został oblany najprawdopodobniej benzyną i podpalony.

Chłopak o własnych siłach dotarł do domu. Tam matka wezwała pomoc. Nastolatek trafił do szpitala. 

Natomiast policjanci zatrzymali w związku z tą sprawą trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Prokurator przedstawił im zarzuty usiłowania zabójstwa. A sąd aresztował całą trójkę na trzy miesiące. 

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Za usiłowanie zabójstwa kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego więzienia.

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