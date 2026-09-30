Antonin/Lewków. Szykuje się pałacowa rewolucja!

Zamiar wyłączenia Domu Pracy Twórczej Pałacu Myśliwskiego w Antoninie ze struktury Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i włączenia go do Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego wynika z potrzeby zapewnienia spójnego i efektywnego modelu zarządzania zabytkowymi obiektami rezydencjonalnymi pozostającymi w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także pełniejszego wykorzystania potencjału historycznego, edukacyjnego i kulturowego Antonina. Zmiana ta będzie również korzystna z punktu widzenia funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, pozwalając na większą konsolidację działalności tej instytucji oraz skoncentrowanie zasobów organizacyjnych i finansowych na realizacji jej podstawowych zadań w zakresie działalności artystycznej, animacyjnej i upowszechniania kultury. Muzeum natomiast koncentruje swoje działania na dziedzictwie, zabytkach i edukacji historycznej,co bardziej odpowiada potrzebom tak cennego zespołu zabytków, obejmującego nie tylko drewniany pałac myśliwski, ale także kaplicę grobową Radziwiłłów, grobowiec na wyspie, budynek mieszkalno-gospodarczy tzw. „ogrodówkę” oraz okazały park.

Oba obiekty łączy ich historia, charakter oraz funkcje związane z ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. Zarówno Pałac w Lewkowie, związany z rodziną Lipskich, jak i Pałac Myśliwski w Antoninie, wzniesiony dla Radziwiłłów, powstały jako rezydencje rodów ziemiańskich w zbliżonym okresie. Stanowią materialne świadectwo historii wielkopolskiego ziemiaństwa, jego kultury oraz tradycji patriotycznych. Szczególnym elementem dziedzictwa Antonina są związki rodziny Radziwiłłów z Fryderykiem Chopinem i pobyty kompozytora w pałacu.

Integralną częścią obu zabytkowych założeń są historyczne parki. Zarządzanie nimi przez jedną instytucję pozwoli na wykorzystanie wspólnych kompetencji i doświadczeń w zakresie ochrony zabytków, pielęgnacji historycznej zieleni oraz prowadzenia prac konserwatorskich, remontowych i inwestycyjnych. Umożliwi również bardziej racjonalne wykorzystanie zaplecza organizacyjnego i technicznego oraz może przyczynić się do ograniczenia kosztów związanych z utrzymaniem obu zespołów pałacowo-parkowych.