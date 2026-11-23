Kibice już czytają! A mają co! 1000 stron historii koszykówki w Ostrowie. Po czterech latach pracy - jest książka poświęcona ostrowskiej koszykówce. Napisał ją i wydał PIOTR MUSIEŁ, Ostrowianin, który ten sport kocha miłością bezgraniczną.

Dla mnie to jest naprawdę super uczucie. Pracowałem nad książką 4 lata, plus jeszcze pół roku było takich spraw organizacyjnych. Dzisiaj jestem zadowolony i myślę, że ekipy te też będą zadowoleni. Tysiąc stron. Historia 100 lat ostrowskiej koszykówki. Przedstawiona jakby sezon po sezonie. Są też takie specjalne rozdziały poświęcone legendom ostrowskiej koszykówki. Andrzejowi Kowalczykowi, Mateuszowi Płonitce, Darkowi Parzyńskiemu. Jest także sport szkolny, sukcesy sportu szkolnego, bo tam zaczyna się właśnie ten pierwszy kontakt młodych dzieci ze sportem, z koszykówką. Myślę, że jest w niej też sporo ciekawych informacji. Są też wypowiedzi zawodników, bo chciałem, żeby ta książka była ciekawa. Żeby tych takich anegdot, historyjek było jak najwięcej.

To prawie 1000 stron historii - mówi Piotr Musieł

Praca była długa i żmudna. I wymagała cierpliwości. Także rodziny autora. Ale dziś żona Kinga jest dumna!

Bywało trudno, ale jak tu nie trzymać kciuków. Dziś jestem dumna z męża. Cieszy mnie, że dokończył te książkę, że udało się ją wydać. Jestem też wzruszona - mówi Kinga Nawrocka Musieł.

Jestem dumna z męża - mówi Kinga Nawrocka Musieł

Książka jest sprzedawana podczas meczów koszykówki w Ostrowie.

Jest też jeż sprzedaż internetowa.

"Jeżeli któryś kibic spoza Ostrowa chciałby taką książkę kupić, wystarczy napisać maila [email protected]. Ja tam na wszystko odpiszę. Jeżeli chodzi o nakład, myślę, że dla wszystkich kibiców starczy - kończy Piotr Musieł."