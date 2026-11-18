Ogromne zainteresowanie laserami do leczenia blizn w Wielkopolskim Centrum Leczenia Oparzeń w szpitalu w Ostrowie. Sprzęt, od orkiestry Jurka Owsiaka, trafił tu latem ubiegłego roku. I już wykonano ponad 350 zabiegów.

W naszym oddziale funkcjonuje Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci, w związku z czym mamy do czynienia z powikłaniami, powiedzmy, z następstwami tych oparzeń, czyli rozległymi bliznami. W związku z czym jakby laseroterapia jest jednym z elementów i to bardzo skutecznie zwalczającym blizny przerostowe. Lasery są również wykorzystywane w leczeniu chorób naczyniowych, barwnikowych, zatok pilonidalnych, także jest wiele różnych zastosowań, bo różnych mamy pacjentów. No i powiem tylko tyle, że w przeciągu roku było to około 350 zabiegów z użyciem laserów. Bo to jest kilka tych laserów, które otrzymaliśmy z WOŚP-u.

Mówi Radiu Eska szef oddziału Witold Miaśkiewicz, który dodaje, że taka laseroterapia jest jednym z kluczowych elementów leczenia po poparzeniach.

W zakresie oparzeń to jest jeden z kluczowych elementów leczenia pacjenta po ciężkim oparzeniu. Oczywiście my sobie radzimy z tymi pacjentami, którzy są oparzeni, no bo leczenie jest proste. Trzeba zamknąć dane chirurgiczne różnymi sposobami, czy to, powiedzmy, chirurgicznymi, czy z wykorzystaniem hodowli komórkowych, co również wykonujemy, ale pozostaje potem pacjent z blizną. Pacjent ma 70% oparzenia i przeżyje, powiedzmy, oparzenie, potem trzeba go w jakiś pewien sposób przywrócić do funkcjonowania. To są dzieci, więc nie wyobrażam sobie bez laserów, powiedzmy, leczenia oparzeń.

Wielkopolskie Centrum Leczenia Oparzeń u Dzieci w szpitalu w Ostrowie działa od 2018 roku. Każdego roku przyjmuje kilkudziesięciu pacjentów z całej Polski, bo jest jednym z trzech takich miejsc w kraju.

Tylko przez pierwszych 8 miesięcy tego roku w Centrum leczono 54 pacjentów, w tym 2-letnie dziecko z poparzeniem ponad 50 procent ciała. Pacjenci spędzają tu od kilku tygodniu do nawet kilku miesięcy.