Ostrów. Centrum Innowacji Technologicznych z opóźnieniem. Ale będzie

2026-10-15 9:23

Miało być gotowe w tym roku, będzie w przyszłym. Poślizg przy budowie Centrum Innowacji Technologicznych przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie. Wszystko z powodu wykonawcy, który się wycofał i potrzebny był nowy przetarg.

CIT Ostrów
Autor: Powiat ostrowski/ Materiały prasowe

Duży poślizg przy budowie Centrum Innowacji Technicznych, powstaje przy ostrowskim ZAP-ie. Bo zrezygnował wykonawca i trzeba było poszukać nowego.

Na dziś jest już nowy wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Realizacja jego zadania do połowy przyszłego roku. Środki finansowe są zabezpieczone.

Był poślizg, ale nie zawsze odnosi się sukcesy i myślę, że finał będzie bardzo pozytywny i że to będzie wsparcie dla naszych uczniów nie tylko z Powiatu Ostrowskiego. Gdyby się nie udało go znaleźć, to trzeba by było pieniądze oddać. Bo ten projekt jest w dużej mierze dofinansowany z funduszy unijnych.

Mówi Paweł Rajski, starosta ostrowski.

Koszt to ok. 30 milinów złotych.

Centrum Innowacji Technologicznych to jedna z największych inwestycji powiatu realizowana w tej kadencji. Centrum powstaje na bazie jednego ze skrzydeł Zespołu Szkół Technicznych. To będzie nowoczesny ośrodek, bez barier architektonicznych, z najlepszym wyposażeniem. Mieścić się tutaj będą specjalistyczne pracownie i nowoczesna hala przemysłowa.

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Uzupełnił cytat: "Ja nawet... płuczę po myciu zębów"

ROLKI