Ostrów. Centrum Innowacji Technologicznych z opóźnieniem. Ale będzie

Duży poślizg przy budowie Centrum Innowacji Technicznych, powstaje przy ostrowskim ZAP-ie. Bo zrezygnował wykonawca i trzeba było poszukać nowego.
Na dziś jest już nowy wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Realizacja jego zadania do połowy przyszłego roku. Środki finansowe są zabezpieczone.
Był poślizg, ale nie zawsze odnosi się sukcesy i myślę, że finał będzie bardzo pozytywny i że to będzie wsparcie dla naszych uczniów nie tylko z Powiatu Ostrowskiego. Gdyby się nie udało go znaleźć, to trzeba by było pieniądze oddać. Bo ten projekt jest w dużej mierze dofinansowany z funduszy unijnych.
Mówi Paweł Rajski, starosta ostrowski.
Koszt to ok. 30 milinów złotych.
Centrum Innowacji Technologicznych to jedna z największych inwestycji powiatu realizowana w tej kadencji. Centrum powstaje na bazie jednego ze skrzydeł Zespołu Szkół Technicznych. To będzie nowoczesny ośrodek, bez barier architektonicznych, z najlepszym wyposażeniem. Mieścić się tutaj będą specjalistyczne pracownie i nowoczesna hala przemysłowa.