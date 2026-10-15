Ostrów. Centrum Innowacji Technologicznych z opóźnieniem. Ale będzie

Na dziś jest już nowy wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Realizacja jego zadania do połowy przyszłego roku. Środki finansowe są zabezpieczone.

Był poślizg, ale nie zawsze odnosi się sukcesy i myślę, że finał będzie bardzo pozytywny i że to będzie wsparcie dla naszych uczniów nie tylko z Powiatu Ostrowskiego. Gdyby się nie udało go znaleźć, to trzeba by było pieniądze oddać. Bo ten projekt jest w dużej mierze dofinansowany z funduszy unijnych.