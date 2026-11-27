8 zarzutów w akcie oskarżenia dla Andrzeja M., byłego prezesa MZGM-u w Ostrowie. To m.in. przyjęcie łapówek, nielegalne posiadanie broni ale też próba oszustwa.

Zgromadzony podczas śledztwa materiał dowodowy pozwolił konkretnie na sformułowanie zarzutu przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 9300 zł w związku z pełnioną funkcją publiczną, nielegalnego posiadania amunicji różnych kalibrów bez wymaganego pozwolenia, usiłowania oszustwa w łącznej kwocie 28 700 zł na szkodę jednej ze spółek mieszkaniowych, a także złożenia pięciu fałszywych oświadczeń majątkowych przedkładanych prezydentowi miasta w latach 2022-2026.

Mówi Radiu Eska Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że oskarżony przyznał się tylko do części zarzutów.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego 60-letni mężczyzna przyznał się jedynie do nielegalnego posiadania amunicji oraz częściowo do podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, negując swoje sprawstwo w zakresie pozostałych zarzutów. Odnosząc się do kwestii oświadczeń wyjaśnił, że pozostaje z żoną we wspólności majątkowej małżeńskiej, a dokumenty wypełniał w sposób niefrasobliwy. Prokurator uznał te wyjaśnienia oskarżonego w części, w której nie przyznał się do winy, za niewiarygodne i są wiązane jedynie z przyjętą linię obrony. Pozostawały one bowiem w sprzeczności ze zgromadzonym z materiałem dowodowym, w tym dokumentacją bankową, a także tutaj kluczowymi wynikami analiz kryminalistycznych, które jednoznacznie wykazały, że oskarżony znał numer rachunku bankowego żony i dokonywał na ten rachunek przelewów.

Andrzej M. od października ubiegłego roku (z krótkimi przerwami) jest tymczasowo aresztowany. Obecnie ma przedłużony areszt do 2 grudnia. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Ostrowie i teraz sąd zdecyduje czy areszt zostanie przedłużony, czy na proces Andrzej M. poczeka na wolności.

Grozi mu kara do 10 lat więzienia.