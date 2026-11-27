Udało się wszystko ogarnąć i przygotować. Zwierzętom w zimę nie powinno być zimno. Bo i budy ocieplono, i jest siano.

Schronisko Pod Wiatrakami w podostrowskim Wysocku jest gotowe na zimowe miesiące - zapewnia Wojciech Białas, szef spółki CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o w Ostrowie, któremu przytulisko podlega.

Schronisko jest zupełnie zabezpieczone na zimę. Po pierwsze, udało nam się przeprowadzić końcowy remont boksów, czyli dzisiaj już wszystkie boksy, które są w naszym schronisku, są z płyty warstwowej. Budy, które schronisko posiada, są to budy, które są ocieplone. Dodatkowo każda buda została wyposażona w siano, czy w słomę, by psu było cieplej. Ta słoma, wiadomo, jest wymieniana sukcesywnie, no bo się zużywa.

Jednocześnie prezes zapewnia, że jeśli będą duże mrozy - to wzorem ubiegłego roku - mieszkańcy zostaną poproszeni o zabranie zwierząt na ten czas do swoich domów.

Mamy nadzieję, że nie będzie pogoda tak dotkliwa jak w zeszłym roku, bo pamiętamy, że temperatura spadła do minus 19 stopni. Jeżeli takie prognozy będzie można się spodziewać, będziemy chcieli również zrobić akcję taką podobną jak w zeszłym roku, żeby psy znalazły dom tymczasowy. Wiadomo, że zwierzęta, które są starsze, schorowane, to je, w miarę możliwości, przenosimy do budynku i one znajdują już w tej chwili w chłodne noce tam miejsce. Jednakże jest to uzależnione od ilości zwierząt, która będzie w danym momencie w schronisku.

Wiadomo jednak, że najlepszym co może takiego zwierzaka spotkać jest ciepły dom i "własny człowiek". Obecnie na to właśnie w Wysocku czeka 105 psów i 65 kotów.