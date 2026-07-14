Bociany z Przygodzic. Młode już z obrączkami. Czekają na imiona!

2026-07-14 17:24

Zaobrączkowane. Czekają na imiona. Pisklęta w słynnym bocianim gnieździe w Przygodzicach. Są trzy. I mają się naprawdę dobrze. Jeszcze w lipcu powinny wykonać pierwsze loty!

Trzy młode bociany siedzące w gnieździe w Przygodzicach. O zaobrączkowanych pisklętach przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: Bociany z Przygodzic/ Facebook

Przetrwały ostatnie burze, wichury i upały. I są w dobrym stanie.

Dziś dostały obrączki! Pisklęta z bocianiego gniazda w Przygodzicach.

Teraz czas na ruch fanów - czyli propozycje imion dla młodych.

Bocianie pisklęta z Przygodzic dziś zaobrączkowane, czekają na imiona! Ich kondycja jest dobra, w gnieździe nie było plastikowych sznurków ani folii. Wykluły się 17, 20 i 21.05. Z dwóch jaj nie wykluło się nic (pierwsze mogło ulec uszkodzeniu podczas ataku obcego bociana 13.04, gdy wziął je do dzioba i usiłował wyrzucić).

Pisklęta dostały metalowe obrączki ornitologiczne na lewe skoki i zielone obrączki plastikowe na prawe golenie, do zdalnego odczytywania. Wyczyściliśmy obiektyw kamery z pajęczyn i brudu. Kontrolę wykonali: Agata Dera, Paweł T. Dolata i Wojciech Szukalski (technik wet., obrączkarz) z projektu „Blisko bocianów” WTPK. Podnośnik koszowy sfinansowała Gmina Przygodzice, dziękujemy!

Z kontrolą „wstrzeliliśmy się” tuż przed przylotem rodzica, który nakarmił pisklęta, przez co wstały. Imiona piskląt zostaną wybrane, jak zawsze, z propozycji zgłoszonych przez obserwatorów gniazda, wyłącznie na forum projektu. Inne pomysły, w tym rozproszone w komentarzach do tego postu, nie będą brane pod uwagę! 

Informują na facebookowym profilu projektu - jego opiekunowie.

Co ważne młode są w dobrym stanie, dzielnie ćwiczą już skrzydła. Jak powiedział nam Paweł Dolata, autor projektu i opiekun gniazda - już po 20 lipca powinny one wykonać swoje pierwsze loty.

A bocianią rodzinę możecie na bieżąco podglądać na bociany.przygodzice.pl.

Natomiast propozycje imion należy zgłaszać TUTAJ.

Przygodzickie boćki to najstarszy w Polsce projekt podglądania tych ptaków dzięki kamerze z internetem. Tegoroczny to już 21. sezon.

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