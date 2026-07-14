Bociany z Przygodzic. Młode już z obrączkami. Czekają na imiona!

Bocianie pisklęta z Przygodzic dziś zaobrączkowane, czekają na imiona! Ich kondycja jest dobra, w gnieździe nie było plastikowych sznurków ani folii. Wykluły się 17, 20 i 21.05. Z dwóch jaj nie wykluło się nic (pierwsze mogło ulec uszkodzeniu podczas ataku obcego bociana 13.04, gdy wziął je do dzioba i usiłował wyrzucić).

Pisklęta dostały metalowe obrączki ornitologiczne na lewe skoki i zielone obrączki plastikowe na prawe golenie, do zdalnego odczytywania. Wyczyściliśmy obiektyw kamery z pajęczyn i brudu. Kontrolę wykonali: Agata Dera, Paweł T. Dolata i Wojciech Szukalski (technik wet., obrączkarz) z projektu „Blisko bocianów” WTPK. Podnośnik koszowy sfinansowała Gmina Przygodzice, dziękujemy!

Z kontrolą „wstrzeliliśmy się” tuż przed przylotem rodzica, który nakarmił pisklęta, przez co wstały. Imiona piskląt zostaną wybrane, jak zawsze, z propozycji zgłoszonych przez obserwatorów gniazda, wyłącznie na forum projektu. Inne pomysły, w tym rozproszone w komentarzach do tego postu, nie będą brane pod uwagę!