Powiat ostrowski. Dobry nabór do szkół średnich. Najbliższe lata BEZ niżu?

Dane liczbowe nie kłamią. Szkoły średnie w powiecie ostrowskim wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół podstawowych, i to nie tylko z miasta i powiatu, ale bliższego i dalszego regionu.

W tym roku podania złożyła grupa ponad 1998 uczniów, czyli niespełna 2000 uczniów do naszych szkół. Co to oznacza? Oznacza to, że póki co w powiecie ostrowskim niż demograficzny nam nie grozi, czyli jest to równoznaczne z tym, że również nauczyciele będą mieli pracę. Pamiętajmy, że przy naborze do szkół średnich są dwa etapy. Pierwszy etap, który ma miejsce właśnie teraz czyli uczniowie zostali po złożeniu dokumentów zakwalifikowani. I to była grupa 1758 i jest to w granicach 88%. Co ważne, 50 osób jest więcej niż to miało miejsce w roku ubiegłym.

Mówi starosta ostrowski Paweł Rajski, który dodaje, że spośród zakwalifikowanych - aż 318 uczniów jest spoza powiatu.

Co ciekawe, w tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się licea. Wcześniej były to jednak szkoły z zawodem. Najwięcej chętnych było do klas biologiczno-chemicznych w III Liceum Ogólnokształcącym. Było to ponad 80 osób, co dla części z nich oznacza, że będą musiały wybrać inną drogę.

Przed kandydatami kolejny etap rekrutacji – muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie wymaganych dokumentów. Czas mają do 16 lipca do godziny 13.00. Natomiast godzinę później - szkoły podadzą już oficjalne wyniki.

Już teraz jednak przeprowadzono analizę na kolejne lata, jak wyglądać może "obłożenie" szkół średnich. I tu dane są obiecujące, bo wynika z nich, że do roku szkolnego 2033/2034 niżu demograficznego w tych placówkach nie będzie, a liczba przyjmowanych uczniów do klas pierwszych nie spadnie poniżej 1650.

Okazuje się, że nie spadamy poniżej 1650 uczniów, mało tego w roku szkolnym 2033-2034 mamy 1900, zapowiada się, że do naszych szkół przyjdzie około 1900 uczniów i to nie są dane demograficzne, tylko to są te dane, bo dane demograficzne są niższe, natomiast to są zebrane z poszczególnych gmin, z poszczególnych klas już. Więc mamy takie dane przygotowane dla gmin i faktycznie stwierdzam, że są gminy, które kryzys demograficzny bardzo mocno dotknie, natomiast jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe zapowiada się, że w najbliższym czasie tego kryzysu nie będzie, ta fala dopiero z opóźnieniem pewnie przyjdzie. Proszę jeszcze pamiętać, że każdego roku do nas przychodzi w granicach 300-400 uczniów spoza powiatu, nawet gdyby to było 300 uczniów, tak więc to jest w okresie wakacji dobra informacja dla nauczycieli, że będą mieli pracę i to w dużym wymiarze.

Dodaje Paweł Rajski.

A jeśli chodzi o nowy rok szkolny - to powiat ostrowski w szkołach średnich przygotował łącznie 1869 miejsc w 56 oddziałach liceów, techników i szkół branżowych.