Tragiczny wypadek na DW444. Nie żyje 42-letni mężczyzna

Do wypadku doszło w sobotę, 21 marca po godzinie 17.00. W miejscowości Świeca samochód osobowy uderzył w drzewo. Autem podróżowały trzy osoby.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca pojazdem z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Samochodem podróżowała 42-letnia kobieta wraz z 42-letnim mężczyzną oraz 3-letnim dzieckiem. Przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w organizmie kierującej, była trzeźwa - mówi nam Patrycja Nyczke z Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Kobieta i dziecko trafili do szpitala. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Przyczyny wypadku ustala policja.