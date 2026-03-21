Tragiczny wypadek na DW444. Nie żyje 42-letni mężczyzna

Marta Rajewska
2026-03-21 20:30

Tragiczny wypadek na DW nr 444. W miejscowości Świeca samochód osobowy uderzył w drzewo. Nie żyje 42-letni pasażer.

policja

Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Do wypadku doszło w sobotę, 21 marca po godzinie 17.00. W miejscowości Świeca samochód osobowy uderzył w drzewo. Autem podróżowały trzy osoby. 

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca pojazdem z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Samochodem podróżowała 42-letnia kobieta wraz z 42-letnim mężczyzną oraz 3-letnim dzieckiem. Przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w organizmie kierującej, była trzeźwa - mówi nam Patrycja Nyczke z Policji w Ostrowie Wielkopolskim. 

Kobieta i dziecko trafili do szpitala. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Przyczyny wypadku ustala policja.

